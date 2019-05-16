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ЛГБТ-молодежь - о дискриминации, поцелуях на публике и принятии себя

17.05.2019 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бойкот родителей, обряды изгнания бесов, насилие в семье и травля от одноклассников — через все это пришлось пройти героям нашего видео на пути к осознанию и принятию своей сексуальной ориентации. В Международный день борьбы с гомофобией мы расспросили гомосексуальную молодежь Беларуси о том, как родители восприняли каминг-аут, опасно ли ходить по улицам за руку с партнером и сталкиваются ли они с дискриминацией в повседневной жизни (да). А еще почитали гомофобные комментарии и порассуждали о браке и детях.

 
 
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