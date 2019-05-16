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«Нытье подтолкнуло к действию». Какие идеи меценаты поддержали почти на 80 тысяч рублей

17.05.2019 13:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Долгое время Юрий Петрович Лагодюк работал на стройке. Любимое занятие — настольный теннис — он мог только видеть во сне по ночам. Когда в прямом смысле слова начал им бредить, Юрий решил: пора уходить. Уже 34 года он тренирует в настольном теннисе, чуть меньше — 27 лет — работает с детьми, у которых ДЦП. 16 мая на конкурсе Social Weekend его лучшая ученица, а по совместительству — человек неизмеримой силы и упорства Яна Кармаш представила проект «Реабилитация детей с ДЦП через настольный теннис». Он получил гран-при конкурса, 10 тысяч рублей от мецената Игоря Жаборовского, поддержку и «слезы правильного вкуса» сотен людей. Какие еще проекты вышли в финал Social Weekend — в материале TUT.BY.


«Когда не могла принять всех на консультацию, жутко мучила совесть»

Каждый 59-й ребенок рождается с аутизмом. Сын Инны Белоусовой — один из них. Когда она узнала о диагнозе, сразу же стала искать помощь. Ходила на огромное количество семинаров, брала дистанционные вебинары, но понимала, что информации, а главное, знаний ей все равно не хватает.

— Учить сына никто не соглашался, потому что он не следовал инструкциям учителей, то есть не сидел и не выполнял то, что ему говорят. И я стала искать информацию о том, как ребенка можно учить по-другому.

Так Инна узнала об американской методике ABA. Она рассказывает: согласно исследованиям, если в раннем возрасте начать заниматься с детьми по 30 часов в неделю, через три года половина из них скорректирует свое поведение и обучится настолько, что они смогут пойти в обычную школу.


— По официальной статистике, в США диагноз «аутизм» снимают у 20 процентов детей. У нас — единицы. И то, говорят, скорее из-за того, что он изначально был неправильно выставлен.

После интенсивной реабилитации, продолжает Инна, ребенок будет в состоянии ходить в обычную школу, общаться со сверстниками, поступить в университет, найти работу, завести семью.

— Речь идет не об излечение, а о том, чтобы научить ребенка навыкам, которые ему нужны в жизни.

В итоге Инна сама решилась на сертифицированный ABA-курс. Он был длинным, сложным и утомительным. Из 17 человек до финала дошли только трое.

Сперва она занималась только с сыном. Потом своими умениями стала делиться с другими детьми. Сейчас их — больше 20, но запрос — в десятки раз больше.

— На данный момент со мной работает более 20 человек. Это дети, которые приходят на занятия от одного до трех раз в неделю. Но ведь в этом деле очень важна интенсивность. Американцы, которые создали методику, говорят о минимум 30 часах в неделю, чтобы получить эффект.


Команда AВА Couch. Инна — в центре

На сегодня в Беларуси всего пять специалистов, способных реабилитировать детей с аутизмом. Все они находятся в Минске, а их услуги стоят от 20 до 50 долларов в час, говорит Инна.

— Дорого. Если заниматься три часа в неделю, это уже существенная сумма. О 30 часах речи даже не идет. Плюс это невозможно физически, потому что я не могу отдать одному ребенку все свое время, ведь у меня стоят в расписании 20 человек, и еще десять просятся на консультацию.

Из-за невозможности помочь всем Инна решилась на участие в конкурсе социальных проектов Social Weekend. Вместе с командой она задумала сделать приложение, которое позволит родителям самостоятельно обучать собственного ребенка. В дополнение к нему будут записаны видеоподкасты, которые объяснят, как правильно настраивать приложение и как перенести натренированные навыки в повседневную жизнь. Кроме этого, приложение автоматически будет собирать аналитику, при помощи чего даже неспециалист сможет понять, есть у ребенка успехи или нет.


— Помню, когда не могла принять всех на консультацию, жутко мучила совесть. Пробовала придумать, что с этим делать, проводила семинары. Был очень большой запрос как от родителей, так и от специалистов, которые работают в садах и школах. Особенно от последних. У нас ведь сейчас все за инклюзию. Приводят детей в школу, а с ними никто не умеет работать. Ребенок лежит под столом или заворачивается в ковер и не отвечает на вопросы. Что делать? Чтобы ребенка занять, специалисты предлагают ему складывать пирамидки. Но как этот навык пригодится ему в жизни? Как это научит здороваться, ходить в магазин, ездить в транспорте, работать, иметь возможность что-то попросить или сказать, чего он не хочет?

Раньше Инна могла посоветовать родителям, которые просились к ней на консультацию, лишь одно — записаться на длинный и утомительный ABA-курс. Благодаря Social Weekend и поддержке компании velcom / A1 на сумму пять тысяч рублей у них появится доступный инструмент.

— Чтобы на вопрос: «Вы не можете взять нас на консультацию. Что нам делать?» я могла сказать: «Ребята, начните с этого».

«В Швеции люди не задаются вопросом, зачем сортировать мусор»

Тема мусора, его сортировки и переработки становится все более популярной в Беларуси. Появляются города — Гродно и Гомель, — где в каждом доме заваривают мусоропроводы, а во дворах устанавливают контейнерные площадки для раздельного сбора. Даже Александр Лукашенко за последнее время несколько раз высказался на эту тему, беспокоясь о том, что «наша наша Синеокая скоро превратится в хлам».

Но все равно ситуация меняется очень медленно, а привычка сортировать мусор все никак не формируется. Юля и Сергей из команды проекта Rubbish долго думали, почему так происходит. И нашли главную причину: белорусам не хватает мотивации.


Юлия и Сергей из проекта Ribbish

Формировать ее команда решила нетривиальным способом — с помощью игры. Они разработали приложение, чем-то похожее на тамагочи.

— Сначала пользователь получит своего первого монстра. Когда он принесет мусор к контейнерам, чтобы его выбросить, произойдет чек-ин на карте. Монстр начнет поедать мусор и преображаться. А еще пользователь будет зарабатывать очки, которые впоследствии сможет обменять на подарки от партнеров проекта.

В партнерах, по задумке Юли, должны оказаться все те, кто делает эко-продукцию.

— А вообще, желательно, чтобы это были zero-waste-подарки. Потому что лучше не создавать мусор, чем его сортировать.

— Как вы будете проверять: человек просто подошел к урне или действительно принес мусор?

— Надеемся, что все будет честно. Тем не менее, мы решили, что за фото или видео пользователь сможет получать больше очков. Существенно больше, чтобы было не лень фотографировать, — объясняет Сергей.


Часть жюри конкурса: телеведущая Татьяна Никитина, основатель EPAM Systems Леонид Лознер, заместитель генерального директора «Столичного телевидения» Вадим Щеглов, космонавт Олег Новицкий

— В Швеции люди не задаются вопросом, зачем сортировать мусор. А у нас с этим пока все плохо, — продолжает Юля. — Вроде есть инфраструктура, но все равно очень мало людей занимаются сортировкой.

По образованию Юлия химик, два года она отработала на предприятии «Белмедпрепараты».

— То есть я хорошо знаю, что такое отходы и насколько автоматизированные производства вредят окружающей среде. Внутри нашего завода было сделано все для сортировки отходов. Наверное, поэтому мне эта тема так близка.

Сейчас Юля начинает заниматься дизайном. Ее компаньон Сергей — разработчик, работает в IT-компании. Проект Rubbish, рассказывает, стал для него челленджем.

— Мне просто хотелось сделать что-то кроме «дом-работа-дом».


Жюри конкурса: Денис Алейников из Aleinikov&Partners Law, генеральный директор TUT.BY Людмила Чекина, начальник управления информации и социального развития ОАО «АСБ Беларусбанк» Дмитрий Бакиновский

В глобальных целях команды значится выход на более широкий рынок, не только белорусский.

— Как минимум, проект можно масштабировать на страны СНГ. Сейчас есть столько информации о сортировке мусора и осознанном потреблении: Telegram-боты, экологические проекты. Но все равно люди говорят: «Я не знаю, что куда выбрасывать». Все есть, осталось только заинтересовать людей.

Жюри конкурса проектом тоже заинтересовалось, но оставило его без финансовой поддержки, потому что уверены: у Rubbish все получится и без денег.

«Пожилые люди тоже хотят проявлять себя, быть полезными. И зарабатывать, конечно»

В городском поселке Зельва Гродненского района живет около 7 тысяч человек. Здесь тихо, спокойно, чисто и зелено, рассказывает учительница химии, биологии и английского языка Наталья Гром. А еще в Зельве почти нет работы. Единственное производство — это хлебопекарня. И все.


Гаталья Гром

Большинство людей в такой ситуации жалуются на жизнь. Сама Наталья тоже прошла через стадию нытья. Но взяла себя в руки — и начала действовать.

— Это нытье сильнее всего меня сподвигло на действия.

Наталья стала думать, какое производство она могла бы запустить в поселке своими силами. Вспомнила о другой проблеме, которая есть в Зельве, — зарастание водоемов. И вдруг к ней пришло решение обеих: «Мы будем чистить водоемы от тросника и делать из него бумагу».

Идеей Натальи загорелись другие учителя, школьники, социальные работники. Позже к ним присоединились люди, которые вышли на пенсию, но полны сил и желания работать дальше (только вот работы для них нет).

Вместе они стали делать разного рода и состава бумагу, одноразовые биоразлагаемые пакеты, посуду и даже обои.


— Основа бумаги — тросник. В него можно добавлять сухую и свежую траву, лен. Дизайнеры или художники, когда видят такое, сразу начинают фантазировать, что можно сделать. Получается, что наш проект решает сразу две экологические проблемы. Первая — мы чистим водоемы (и получаем бесплатное сырье), второе — наша продукция не вредит природе. Например, чтобы обезвредить макулатуру, в нее добавляют много химикатов. Для нашей бумаги требуется только варение в щелочи и отмывание водой.

Пока производство Znova — это мануфактура, то есть всю работу сотрудники делают своими руками. В планах — автоматизировать его и вовлечь как можно больше людей. В том числе школьников и людей на пенсии.

— Пожилые люди хотят проявлять себя, быть полезными. И зарабатывать, конечно. А то наша жизнь часто однообразна и скучна. Хочется, чтобы в ней появилось что-то особенное, другое.

В финале Social Weekend проекта Znova получил в подарок хостинг от компании hoster.by.


4 тысячи рублей от фонда «Добра» получил проект KURS: RA — проведение рейвов в малоизвестных туристических местах Беларуси

Приз зрительских симпатий, 5 тысяч рублей от Юрия Мельничека и бесплатный хостинг от hoster.by получила «Школа родительства» для семей, чьи дети родились раньше срока

Компания velcom / А1 поддержала идею создания обучающего приложения для детей с аутизмом по уникальной методике — ABA coach. Проект ранее победил в хакатоне этого сезона

Платформу saveus.by, которая сделает помощь бездомным и раненым животным прозрачной, профинансировал на 5 тысяч рублей основатель TUT.BY, бизнесмен Юрий Зиссер

Самый большой приз — 16 тысяч рублей — получил Минский планетарий для проведения международного фестиваля. Его поддержали сразу три мецената — Леонид Лознер, Максим Кузьмич и Игорь Жаборовский

Создание туристического маршрута на родине Алеся Адамовича профинансировал Беларусбанк на 10 тысяч рублей. Этот же проект выиграл в номинации «Добрая инициатива», которую выставляли родственники и друзья Виталия Князева (1 тысяча рублей)

У проекта «ПржяИК» — поддержка Юрия Мельничека и 5 тысяч рублей.

Гран-при конкурса и 10 тысяч рублей от Игоря Жаборовского получил проект из Бреста «Реабилитация детей с ДЦП через настольный теннис»
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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