В Верхнедвинском районе с работниками ОАО «Инвет» встретился первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь Максим Рыженков

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

В рамках Дня информирования наш район посетил первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь Максим Рыженков. В поездке по району его сопровождали заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин и председатель райисполкома И. И. Маркович.

В ходе рабочей поездки М. В. Рыженков побывал в производственных цехах ОАО «Инвет» и пообщался с трудовым коллективом.

-Такие встречи помогают лучше понять, какими проблемами живёт регион, посмотреть на условия жизни и работы людей, выслушать их вопросы и по возможности помочь, – отметил Максим Владимирович. – Сегодня на большинство вопросов, волнующих людей, ответил Глава государства в своём Послании белорусскому народу и Национальному собранию. Даны конкретные поручения министерствам, ведомствам, регионам. Поскольку встреча проходит в трудовом коллективе, напомню слова Президента о том, что развитие страны должно быть направлено на повышение благосостояния наших граждан, и работа наших предприятий тоже должна этому служить. Поставлена задача оценивать руководителя каждого предприятия не только по тому, сколько получено продукции, выручки, но больше смотреть на повышение производительности труда, от которой и будет зависеть повышение заработной платы работников.

Помимо этой цели, обозначены задачи по обеспечению занятости – каждый человек, который хочет и может работать, должен иметь такую возможность.

Особое внимание в обращении Президента было уделено региональному развитию, на примере Орши поставлена задача создать подобие матрицы таких городов – с развитием социальной сферы, благоустройством, созданием рабочих мест и так далее. На глубинку, на малые районные центры необходимо также взглянуть по-хозяйски.



— Побывав в цехах, вижу, что ваше предприятие позволяет людям, здесь работающим, иметь определенный доход, – продолжил М. В. Рыженков. – Те же цветочные вазы, которые производит ваше предприятие, украшают центральные улицы столицы. Конечно, многое еще можно сделать, но очевидно, что вы активно осваиваете новые технологии, вводите современные линии продукции, ищете для неё новые рынки сбыта, а значит, вы конкурентоспособны, можете развиваться и, пусть постепенно, повышать уровень жизни людей. Со своей стороны постараюсь помочь в том, чтобы вашей продукцией заинтересовать новых потенциальных покупателей.

Максим Владимирович остановился на таких моментах, как создание комфортной жизни в каждом уголке нашей страны: государство, как и местная власть, должны обеспечить базовые условия комфорта, но и люди не могут оставаться в стороне от этого процесса. Государство – для народа, это верно, но и каждый человек должен думать о том, что он сегодня может сделать для общества, в котором живёт, в том числе и в вопросах благоустройства.

Гости посетили социальные объекты, которые строились и реконструировались к «Дожинкам» — Центр культуры и народного творчества, СШ №2, поликлинику, ФОК «Импульс», а также районный историко-краеведческий музей. В Книге почётных гостей Максим Владимирович написал слова благодарности за кропотливую работу по сохранению богатой истории и самобытных традиций родного края.

Анна ЗИМАЦКАЯ.

Фото автора.