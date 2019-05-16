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На Верхнедвинщине пройдёт районный субботник
17.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
В соответствии с постановлением президиума районного Совета депутатов и районного исполнительного комитета от 19 апреля 2019 г. № 9/315 «О мероприятиях на 2019 год по благоустройству сельских населенных пунктов Верхнедвинского района» райисполкомом принято решение провести 18 мая 2019 г. районный субботник на добровольной основе на рабочих местах либо осуществить благоустройство и приведение в надлежащее состояние территорий организаций города и района.
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> В соответствии с постановлением президиума районного Совета депутатов и районного исполнительного комитета от 19 апреля 2019 г. № 9/315 «О мероприятиях на 2019 год по...
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