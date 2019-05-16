На Верхнедвинщине пройдёт районный субботник

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

В соответствии с постановлением президиума районного Совета депутатов и районного исполнительного комитета от 19 апреля 2019 г. № 9/315 «О мероприятиях на 2019 год по благоустройству сельских населенных пунктов Верхнедвинского района» райисполкомом принято решение провести 18 мая 2019 г. районный субботник на добровольной основе на рабочих местах либо осуществить благоустройство и приведение в надлежащее состояние территорий организаций города и района.

Заработанные на рабочих местах в день проведения районного субботника денежные средства в объемах, определенных работниками в добровольном порядке, перечисляются на расчетный счет Верхнедвинского районного исполнительного комитета № BY16AKBB360431300069921 в ЦБУ № 206 филиала № 216 ОАО «АСБ «Беларусбанк» в г. Полоцке, БИК АКВВВY21216, УНП 300063038.

При участии в районном субботнике некоммерческих организаций по решению коллективов работников этих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определенных добровольно самими коллективами, в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Республики Беларусь.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 18 мая 2019 г. является рабочим днем, проводится добровольно в размерах, определенных самими работниками и по их заявлению.

Средства от проведения районного субботника будут использованы на установку памятных знаков, благоустройство территорий, приобретение и установку малых архитектурных форм и другие объекты.