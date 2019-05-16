Прежде, чем нарушить технику безопасности, тысячу раз подумайте, готовы ли вы к последствиям ее нарушения. Вашему вниманию — видео от управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома
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Видеоролик «Люди нарушают технику безопасности» от управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома
17.05.2019 — Новости Общества | Полымя
Источник материала: Полымя
Прежде, чем нарушить технику безопасности, тысячу раз подумайте, готовы ли вы к последствиям ее нарушения. Вашему вниманию — видео от управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома
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Видеоролик «Люди нарушают технику безопасности» от управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома
Прежде, чем нарушить технику безопасности, тысячу раз подумайте, готовы ли вы к последствиям ее нарушения. Вашему вниманию — видео от
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