«Мы все боимся. Что теперь будет?». Что происходит в цыганском районе, откуда пропал убитый гаишник

Источник материала: Tut.by

«Мы детей в школу не пустили, самим выходить страшно. Весь Могилев говорит: „Цыгане с Чапаевки убили гаишника“ — и грозятся нас тут всех сжечь. В чем же мы виноваты?! Да если бы мы узнали, кто с ним такое зверство сотворил, сами бы поубивали паскуд!» — говорят жительницы того самого микрорайона Чапаевка, откуда вчера похитили инспектора ГАИ. Мужчин в поселке нет — всех увезли ночью на допросы после того, как стало известно, что вечером сотрудника ГАИ здесь затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Через несколько часов нашли тело офицера.





О похищении сотрудника ДПС при исполнении служебных обязанностей людьми в черной «Волге» стало известно вечером 16 мая. Из расшифровки аудиозаписи ориентировки милиции выяснилось, что около 18 часов Евгений Потапович выбыл для разбирательства на ДТП. В 18.27 лейтенант прислал сообщение по Viber: «Срочно. Черная „волга“. Три цыгана. Регистрационный знак — русский». После этого он пропал с табельным оружием. Оружие, по данным источников TUT.BY, найдено. Тело инспектора обнаружили под Могилевом с защелкнутыми на руках наручниками. Что с ним произошло, официально не сообщается. СК возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ по ст. 362 УК (Убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка). Убийц все еще ищут.

«Цыгане хорошие люди — тихие, спокойные»

Что произошло с сотрудником ГАИ, где именно его затолкали в машину и, главное, кто — в микрорайоне никто не знает.

Чапаевка — территория частной застройки, где живут в том числе представители цыганской диаспоры. Их дома не расположены рядом — за редким исключением, — и их не большинство, но Чапаевку давно почему-то называют «цыганским районом Могилева».

Рано утром в пятницу Чапаевка будто вымерла — тихо, сладко пахнет сиренью, даже собаки не лают. Найти прохожих сложно, даже в магазине покупатели в такое время — редкость.

— Ну, живут тут цыгане. Хорошие они люди! Тихие, спокойные, никогда не шумят. Сколько живу, ни разу никаких разборок не было — не то, что между цыганами, а вообще, — говорит пенсионер.

Еще один, через улицу, подтверждает это и рассказывает, что вчера поздно вечером по улицам «носились машины милиции», а к нему в дом стучались правоохранители.

— Искали цыганские дома, — рассказывает 80-летний мужчина. — Спрашивали, сколько мне лет, с кем живу. А что случилось-то?

«Забирали детей, женщин, стариков»

Дома, в которых живут представители цыганской национальности, на Чапаевке найти не сложно. Многие из них сейчас стоят тихие — жильцов забрали в милицию, рассказывают местные жительницы, родственников которых также увезли на допросы.

Начиналось все одинаково: подъезжает к дому машина, громкий и настойчивый стук в дверь или в калитку, осмотр дома и вопросы — кто на месте и есть ли кто-то чужой. Дальше в разных домах, говорят собеседницы, происходило по-разному: к кому-то во двор заходили вооруженные автоматами бойцы, кого-то выдергивали из-за стола, у одиноких пожилых женщин силовики не задерживались.

Например, Самира говорит, что семья — она, дети и 72-летний дедушка, — в 22.30 легла отдыхать. Все уже спали, когда в калитку постучали. Во двор зашли и остались там три сотрудника с автоматами, еще трое зашли в дом, начали ходить по комнатам, осматривать и спрашивать, нет ли в доме чужих. Также спрашивали, не видел ли кто черную «Волгу».

— Я просила объяснить причину визита, но никто ничего не говорил. Когда старший сын, ему 18 лет, встал, его попросили одеться и ехать с ними. Он им объяснял, и я говорила, что ему сегодня, в пятницу, на занятия — он учится в школе олимпийского резерва, там все строго. Но они все равно его забрали. Я хотела с ним поехать, но дома маленький ребенок, потому поехал дедушка.





Самира, по ее словам, узнала, что дело в убийстве сотрудника ГАИ, только какое-то время спустя после отъезда — рассказали родственники.

— У нас же на поселке все всегда спокойно. Сколько я тут живу — никогда такого не было. Мы все в таком шоке! У меня до сих пор руки трясутся. Я просто очень боюсь за сына — его только после обеда сегодня должны отпустить. А отпустят ли?

Еще одна женщина рассказывает, что на стук силовиков в калитку около полуночи вышел ее муж. Милиционеры вошли в дом, быстро осмотрели. Спрашивали, кто находится в доме, сказали взять с собой паспорта, мобильные телефоны — и следовать за ними в машину.

— Кричали, говорили, что жизни нам не будет. За что? Что мы сделали? Мы беззащитные люди, работаем, платим налоги и милицию в том числе на них содержим — за что она с нами так? — говорит могилевчанка из Чапаевки.

По ее словам, ее и мужа повезли в РОВД Ленинского района. Там она увидела, как вдоль стены лицом к ней стоят в ряд мужчины и отдельно — женщины:

— Заставляли всех раздеваться для обыска, воды даже не давали — я попросила дать 3 бутылки воды, а они одну дали. На 30 человек! Когда меня начали допрашивать, кричали, матом ругались, гадости говорили. Говорили, что мы сейчас будем говорить, будто ничего не знаем. А как, спрашиваю, я могу что-то знать, если я с 11 утра до 8 вечера на работе? В чем я виновата?

Женщин отпустили около 4 утра, мужчины остались в СИЗО и РОВД.

«Знали бы, кто это сделал, сами бы поубивали паскуд»

В большинстве случаев, по словам местных жительниц, правоохранители действовали жестко, выражались нецензурно и, ничего не объясняя, увозили людей в РОВД, в СИЗО. Женщины недоумевают, почему нельзя было сделать это спокойно и цивилизованно, с объяснениями, как это положено по закону.

Группа женщин собралась у одного дома, они обсуждают происходящее, кутаются в шали и куртки. Не от холода — от волнения. Говорят, им очень страшно: за себя, за детей, за родных, которых увезли милиционеры.

По очереди рассказывают, как в одном доме жестко положили лицом в пол пожилого больного человека, дядю одной из собеседниц, а потом забрали в РОВД, как в других домах напугали маленьких детей.

— Забирали даже детей, подростков — по 15 лет. Их отпустили довольно быстро, но сам факт! Зачем такое делать? — возмущена местная жительница.

— А вот там живет цыганка, у которой есть родственники в России. С ней вообще жестко [милиция обошлась]. Она уже дома. Хотите, сходим к ней? Она вам всю правду расскажет, — предлагают женщины. Звонят той — но она категорически отказывается от встречи с журналистом.

— Мы все боимся. Мы всю ночь не спали, даже дети. Что теперь будет? — качает головой молодая женщина с ребенком.

— И почему решили, что это именно цыгане? Говорили же, что это могут быть и мужчины «кавказской наружности».

— Какая разница, какая национальность? Нужно найти преступников и наказать их со всей строгостью. Русские, украинцы, белорусы тоже убивают, грабят, насилуют. Но им же не устраивают геноцид, какой устроили нам!

Женщины говорят по очереди, одновременно, но очень эмоционально. Они переживают за своих родных, за убитого милиционера и сопереживают его семье.

— У него же пистолет был — чего же он не стрелял в того, кто его похищал? Цыгане там были или кавказцы... И сам остался бы жив.

— Какая-то паскуда подставила всю нацию. Да если бы мы знали, кто это, сами бы застрелили их. Или милиции сразу выдали.

Женщины считают, что убийцы милиционера — явно приезжие. Возможно, были проездом. Потому что, во-первых, местные знают, если к кому-то приезжают родственники издалека, во-вторых, ни у кого в микрорайоне нет «Волги».

Милиция обещает вознаграждение за информацию об убитом инспекторе

Согласно ориентировке, офицера увезли на легковом автомобиле ГАЗ («Волга») с наглухо тонированными стеклами и регистрационными номерами России. Речь идет об автомобиле черного цвета, номера — 67, 68 или 69 регион России.

Если вы увидите черную «Волгу», подходящую под описание, срочно сообщите об этом по телефону 102!

— УВД Могилевского облисполкома просит отозваться граждан, которые видели или располагают информацией об автомашине, в которую 16 мая в период времени с 17 часов 30 минут до 18 часов 20 минут садился инспектор ДПС ГАИ в форменном обмундировании в районе улицы Первомайской г. Могилева, а также — переулка Мигая (гостиница «Днепр»), — такое сообщение появилось в 11 часов 17 мая в аккаунте могилевской милиции в соцсети.

Водители, если вы находились в указанный промежуток времени в данном районе, предоставьте милиции записи с видеорегистраторов.

При наличии информации или записи милиция просит незамедлительно перезвонить по телефонам: 8029 314−46−66, 8029 802−46−66, 8029 693−64−25 или по телефону 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются!