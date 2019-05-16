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В Беларуси зарегистрировали ту самую вакцину «Эупента», которая ранее заменила АКДС
17.05.2019 14:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Корейскую вакцину «Эупента» зарегистрировали в Беларуси, сообщает
В госреестре лекарств Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении
Напомним, скандал вокруг вакцины разгорелся после трагедии в Ганцевичском район. Она
Как стало известно, южнокорейская вакцина не была занесена в Реестр лекарственных средств Беларуси. Вакцину «Эупента» стали использовать вместо АКДС, ее закупили в 2017 году. Минздрав
Представитель ВОЗ в Беларуси
В феврале 2019 года
Следователи изучили документацию, подтверждающую качество вакцины «Эупента»: в том числе сертификаты заводского анализа препарата из Южной Кореи и сертификат, выданный для страны-импортера.
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Напомним, в прошлом году вокруг вакцины разгорелся скандал, так как она не была зарегистрирована в Беларуси и при этом повсеместно вводилась детям.
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