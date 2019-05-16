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В Беларуси зарегистрировали ту самую вакцину «Эупента», которая ранее заменила АКДС

17.05.2019 14:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корейскую вакцину «Эупента» зарегистрировали в Беларуси, сообщает sputnik.by. Напомним, в прошлом году вокруг нее разгорелся скандал, так как вакцина не была зарегистрирована в нашей стране и при этом повсеместно вводилась детям.


Фото: Reuters

В госреестре лекарств Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении указано, что вакцина зарегистрирована 1 марта. Срок регистрации до 1 марта 2024 года. «Эупентой» прививают детей сразу от пяти болезней — для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, вирусного гепатита В и гемофильной инфекции.

Напомним, скандал вокруг вакцины разгорелся после трагедии в Ганцевичском район. Она произошла 13 августа. Родители принесли малыша на плановую вакцинацию. После введения нескольких прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован бригадой скорой помощи. К сожалению, спасти малыша не удалось. Ребенку вводили две вакцины — «Эупента» (производство LG Chem. Ltd, Южная Корея) и «Иммовакс Полио» (производство Sanofi Pasteur, Франция).

Как стало известно, южнокорейская вакцина не была занесена в Реестр лекарственных средств Беларуси. Вакцину «Эупента» стали использовать вместо АКДС, ее закупили в 2017 году. Минздрав сообщил, что в 2016 году производитель вакцины АКДС из России, длительное время поставлявший иммунобиологические препараты на территорию Беларуси, не смог своевременно обеспечить поставку вакцины должного качества.

Представитель ВОЗ в Беларуси отметил, что у вакцины «Эупента» есть преквалификация ВОЗ и это подтверждение того, что она безопасна, качественна и эффективна.

В феврале 2019 года выяснилось, что в смерти двухмесячного ребенка в Ганцевичском районе не виноваты ни вакцины, ни медики. К такому выводу пришли в СК по итогам проверки.

Следователи изучили документацию, подтверждающую качество вакцины «Эупента»: в том числе сертификаты заводского анализа препарата из Южной Кореи и сертификат, выданный для страны-импортера.

 
 
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Напомним, в прошлом году вокруг вакцины разгорелся скандал, так как она не была зарегистрирована в Беларуси и при этом повсеместно вводилась детям.
 
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