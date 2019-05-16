В соцсетях гуляет видео с пассажиркой, которая курит в автобусе. Спросили в автопарке, что это было

Источник материала: Tut.by

В сообществе в Telegram «Транспорт Беларуси» появилось видео — на нем пассажир автобуса, которая курит прямо в салоне. TUT.BY узнал у транспортников подробности этой истории.

История произошла в автобусе № 25 в Минске 15 мая. В программе «Столичные подробности» на СТВ сообщили, что пассажир решила покурить, и «на остановке „Филимонова“ водитель вынужден был остановиться, потому что из-за дыма в автобусе было невозможно находиться».

Однако, как сообщили TUT.BY в автобусном парке № 7, началось все с конфликта между пассажиром и водителем:

— Это случилось 15 мая. Произошел конфликт — пассажир оскорбляла водителя, нецензурно бранилась. Водитель вызвал милицию, пока ожидали приезда — пассажир курила в салоне. Наверное, нервничала.

По информации автобусного парка, с этой ситуацией разбираются в милиции.