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В соцсетях гуляет видео с пассажиркой, которая курит в автобусе. Спросили в автопарке, что это было
17.05.2019 14:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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История произошла в автобусе № 25 в Минске 15 мая. В программе «Столичные подробности» на СТВ сообщили, что пассажир решила покурить, и «на остановке „Филимонова“ водитель вынужден был остановиться, потому что из-за дыма в автобусе было невозможно находиться».
Однако, как сообщили TUT.BY в автобусном парке № 7, началось все с конфликта между пассажиром и водителем:
— Это случилось 15 мая. Произошел конфликт — пассажир оскорбляла водителя, нецензурно бранилась. Водитель вызвал милицию, пока ожидали приезда — пассажир курила в салоне. Наверное, нервничала.
По информации автобусного парка, с этой ситуацией разбираются в милиции.
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Оказалось, что история произошла 15 мая в автобусе № 25 в Минске
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