Центр «ТианДе» и редакция газеты «Светлы шлях» подвели итоги конкурса на лучшую роспись пасхального яйца

Источник материала: Светлы шлях

Накануне Пасхи редакция газеты «Светлы шлях» объявила о конкурсе фотографий с изображением пасхальной писанки.

По условиям конкурса , который проходил в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» , подписчики групп редакции газеты «Светлы шлях» присылали свои фотографии и рассказывали о том, каким способом они расписывали пасхальные яйца. Победителей определили по наибольшему количеству «лайков».

В «Одноклассниках» с большим перевесом голосов победила Вероника Счастная, «ВКонтакте» - Иван Орехов.





Творчество Вероники СЧАСТНОЙ





Творчество Ивана ОРЕХОВА

Конкурсных работ было достаточно много, и третьего победителя, которого выбирали сотрудники редакции газеты, определить было крайне сложно. Мы остановились на работе сморгонской мастерицы Натальи Богуминской.





Работа Натальи БОГУМИНСКОЙ

Высокохудожественная работа выполнена из фоамирана, яйца расписаны гелевыми красками вручную.

Во вторник, 14 мая, наших победителей мы пригласили в сервисный центр «ТианДе» г. Сморгони (ул. Гагарина, 3, второй этаж), который накануне отметил свое трехлетие.

Победители получили в качестве подарков сувенирную продукцию с логотипом газеты «Светлы шлях», а также косметические наборы от кампании «ТианДе».





Иван ОРЕХОВ с сестричкой Марией, Наталья БОГУМИНСКАЯ, владелица сервисного центра «ТианДе» Наталья ЛОЗИНСКАЯ, Вероника СЧАСТНАЯ, Ян БОГУМИНСКИЙ

Галина АНТОНОВА.

Фото автора.