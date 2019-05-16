Книга об истории студотрядовского движения выйдет в этом году. Поучаствовать в создании может каждый

Источник материала: Светлы шлях

Белорусский республиканский союз молодежи вместе с Министерством образования планирует выпустить уникальное для нашей страны издание — печатную летопись студотрядовского движения от начала его зарождения и до нашего времени. Эта большая и увлекательная история начинается еще в далеком 1963 году…

В книгу войдут материалы, которые удастся собрать во время масштабной акции «Биография молодости нашей». О ее старте объявили еще в апреле этого года, сейчас активно идет сбор информации. Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ», объяснил суть идеи:







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Игорь Бояркин свой первый студотрядовский опыт получил в 1986 году, а в 1990 и 1991 годах уж возглавлял районный штаб студенческих отрядов. Фото из личного архива

Алгоритм такой: все, кому есть чем поделиться, могут приходить в территориальные комитеты БРСМ либо обращаться в Республиканский штаб студенческих отрядов по адресу: г. Минск , улица Карла Маркса, 40. Олег Дикун добавляет:





Фото предоставила Наталья Головань из Гродно . В прошлом она — комиссар и командир студенческих отрядов

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Свой первый опыт студотрядовской жизни Наталья Головань получила в 1983 году. Фото из личного архива

К примеру, можно принести или выслать значки, медали и даже куртки, которые бойцы носили в те годы. БРСМ примет и другие символические предметы, которые раньше изготавливали в студотрядах. Планируют собрать большую тематическую коллекцию.





Так выглядел отряд, где трудилась Наталья Головань. Фото из личного архива

Жизнь продолжается: всего с 2003 года, когда в стране возродили студотрядовское движение, в разных профессиях смогли себя попробовать около миллиона молодых людей. Но современные студотрядовцы чтят память ветеранов — БРСМ призывает принять активное участие в акции.



