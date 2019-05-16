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В Борисове пьяный прохожий ударил 9-летнего мальчика: возбуждено уголовное дело
17.05.2019 15:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возбуждено уголовное дело по факту выходки пьяного мужчины в Борисове. Проходя по улице он ударил 9-летнего мальчика,
13 мая проезжавшие по улице Гагарина сотрудники милиции заметили, что женщина взывает о помощи: ее сына по улицу ударил незнакомец и скрылся.
«С момента хулиганства до нашего приезда прошло несколько минут. Очевидцы указали, куда побежал злоумышленник, и я решил догнать его», — рассказал сотрудник уголовного розыска Борисовского РУВД Дмитрий Галькевич.
Задержанным оказался 39-летний житель района. Мужчина был пьян, он пояснил, что ударил мальчика «за недоброжелательный взгляд в свою сторону».
Подозреваемый в тот же день попал в ИВС, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК Беларуси (Хулиганство).
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Мужчину разозлил взгляд ребенка в его сторону.
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