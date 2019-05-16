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«Наказание должно быть адекватно содеянному». МВД - об убийстве сотрудника ГАИ в Могилеве
17.05.2019 15:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Сотрудники органов внутренних дел сделают все, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом. Наказание должно быть адекватно содеянному», —
— Это невосполнимая утрата для всех. В МВД глубоко скорбят по поводу трагической гибели коллеги и выражают искренние соболезнования его родным и близким. Имя Евгения Потаповича навсегда сохранится в нашей памяти, — говорится в сообщении МВД.
Евгению было 22 года. Закончив в прошлом году Могилевский институт МВД, Потапович стал сотрудником ГАИ.
— Надежный, честный, порядочный. Молодого офицера всегда ценили и уважали руководители, товарищи и сослуживцы. Сегодня невыносимо тяжело говорить о нем в прошедшем времени.
Траурная церемония прощания пройдет 18 мая с 9.00 до 12.00 в фойе Могилевской областной филармонии на улице Первомайской, 10 (напротив областного драматического театра).
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«Сотрудники органов внутренних дел сделают все, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом. Наказание должно быть адекватно...
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