«Наказание должно быть адекватно содеянному». МВД - об убийстве сотрудника ГАИ в Могилеве

Источник материала: Tut.by

«Сотрудники органов внутренних дел сделают все, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом. Наказание должно быть адекватно содеянному», — прокомментировали в МВД гибель инспектора ДПС лейтенанта милиции Евгения Потаповича. 16 мая его похитили неизвестные на машине и убили — тело нашли в лесу в паре километров от Могилева. Убийцы пока не найдены.



Фото: МВД

— Это невосполнимая утрата для всех. В МВД глубоко скорбят по поводу трагической гибели коллеги и выражают искренние соболезнования его родным и близким. Имя Евгения Потаповича навсегда сохранится в нашей памяти, — говорится в сообщении МВД.

Евгению было 22 года. Закончив в прошлом году Могилевский институт МВД, Потапович стал сотрудником ГАИ.

— Надежный, честный, порядочный. Молодого офицера всегда ценили и уважали руководители, товарищи и сослуживцы. Сегодня невыносимо тяжело говорить о нем в прошедшем времени.

Траурная церемония прощания пройдет 18 мая с 9.00 до 12.00 в фойе Могилевской областной филармонии на улице Первомайской, 10 (напротив областного драматического театра).