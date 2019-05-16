Васильковое мороженое исчезло из продажи, говорят, из-за «Жыве Беларусь» на упаковке. Что произошло?

Источник материала: Tut.by

Мороженое с лепестками василька и семенами льна вскоре исчезнет из продажи? Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель symbal.by Павел Белоус — и переполошил белорусов. Ведь многие еще даже не успели попробовать новинку. TUT.BY выяснил, что произошло.





«Сення даведаўся, што ў пятніцу для symbal.by будзе апошняя пастаўка валошкавага марозіва «Белы полюс», гандлевы прадстаўнік кажа, што менавіта гэтага марозіва не будзе тыдзень, а можа і больш, а першая ўся партыя ўжо развезеная па крамах. І хутчэй за ўсё не проста так, а праз надпіс на ўпакоўцы «Жыве Беларусь! (…)Каму не спадабаўся надпіс на ўпакоўцы «Жыве Беларусь!» ці смак марозіва? Загадка. Няўжо, як звычайна, працуе тэлефоннае права? — задается вопросом автор поста.

Напомним , в Гомеле начали выпускать новое мороженое — с лепестками васильков и семенами льна в ржаном стаканчике. На обратной стороне упаковки есть довольно любопытный разговорник. Например, чтобы выразить свое уважение авторы предлагают сказать «Жыве Беларусь!», а для того, чтобы завести новых друзей — «Як дабрацца да Зыбiцкай?»

Заместитель директора по маркетингу бренда «Белы полюс» Максим Журович уверяет: никто их мороженое не запрещал.

— Просто мы не ожидали такого ажиотажа. Белорусы съели почти 100 тыс. порций василькового мороженого за неделю! Наши аналитики планировали объемы, исходя из типовой ситуации невысокого сезона мороженого, но сейчас спрос на наше мороженое, как в середине лета. Нужно выпускать новую партию, но нет сырья.

— Васильков?

— Да. Васильковый джем для мороженого производится индивидуально под заказ бренда — сырье нельзя закупить мгновенно. Поэтому, чтобы оставшееся мороженое быстро не закончилось и о нем никто не забыл, сейчас оно поступает в торговые сети дозированно. Через неделю, дней десять дефицита не будет.

— Упаковка останется прежней? Разговорник убирать не будете?

— Ни в коем случае!

— И «Жыве Беларусь?»

— Не хотели раскрывать все свои задумки, но теперь придется. На обертке будет размещен разговорник, фразы которого будут обновляться в течение всего лета. Пока в планах тридцать фраз: по одной на каждый день «безвиза».