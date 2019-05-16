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«Все, девочки, не плачьте». Суд вынес приговор организатору секс-вечеринки в Боровлянах

17.05.2019 16:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В феврале 2019 года стало известно, что организатора секс-вечеринки в Боровлянах, которую летом 2018-го разогнала милиция, будут судить за изнасилование и создание притона для занятия проституцией. Процесс проходил в закрытом режиме. Сегодня суд Минского района вынес приговор.


На оглашении приговора. Фото: TUT.BY

До суда мужчина содержался под стражей. На оглашение приговора пришли журналисты и две девушки в темных очках.

Суд признал Вячеслава Казанова виновным в половом сношении вопреки воли потерпевшей с примененем насилия, совершенном повторно, в иных действиях сексуального характера, в организации проституции и содержании притона для занятия проституцией.

Вячеслава Казанова приговорили к 14 годам отбывания наказания в исправительной колонии особого режима и штрафу в размере 10 200 рублей.

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток.

Напомним, в ночь на 28 июля 2018 года в поселке Боровляны (Минский район) сотрудники милиции разогнали секс-вечеринку. На ней находилось 34 мужчин и 18 женщин. Среди них были супружеские пары и студенты, люди в возрасте от 24 до 45 лет.

По данным милиции, два года там работал подпольный бордель. Организатор вечеринки, Вячеслав Казанова, заявлял СМИ, мол, он дарил людям праздник, проституции не было, телом не торговали: «Мы живем в свободной стране, групповой секс у нас не запрещен ни одним нормативным правовым актом».

Но следствие пришло к другому выводу. Мужчине предъявили обвинение в организации притонов, изнасилованиях и других насильственных действиях сексуального характера.

Казанов заявил, что собирается обжаловать приговор.

— Я не признаю вину ни в одном инкриминируемом мне преступлении. Я не просто не виноват — это дело сфальсифицировано от А до Я. Во время суда было доказано тремя экспертами, что минимум один протокол был сфальсифицирован, — сказал он. — Меня (вечеринки — Прим. Ред.) посещало много высокопоставленных людей. Я не знаю, кому я не угодил и перешел дорогу.

— Все, девчонки, люблю вас, не плачьте, — сказал он пришедшим на оглашение приговора.

 
 
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