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«Все, девочки, не плачьте». Суд вынес приговор организатору секс-вечеринки в Боровлянах
17.05.2019 16:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В феврале 2019 года стало известно, что организатора секс-вечеринки в Боровлянах, которую летом 2018-го
До суда мужчина содержался под стражей. На оглашение приговора пришли журналисты и две девушки в темных очках.
Суд признал Вячеслава Казанова виновным в половом сношении вопреки воли потерпевшей с примененем насилия, совершенном повторно, в иных действиях сексуального характера, в организации проституции и содержании притона для занятия проституцией.
Вячеслава Казанова приговорили к 14 годам отбывания наказания в исправительной колонии особого режима и штрафу в размере 10 200 рублей.
Приговор может быть обжалован в течение 10 суток.
Напомним, в ночь на 28 июля 2018 года в поселке Боровляны (Минский район) сотрудники милиции разогнали секс-вечеринку. На ней находилось 34 мужчин и 18 женщин. Среди них были супружеские пары и студенты, люди в возрасте от 24 до 45 лет.
По данным милиции, два года там работал подпольный бордель. Организатор вечеринки, Вячеслав Казанова,
Но следствие
Казанов заявил, что собирается обжаловать приговор.
— Я не признаю вину ни в одном инкриминируемом мне преступлении. Я не просто не виноват — это дело сфальсифицировано от А до Я. Во время суда было доказано тремя экспертами, что минимум один протокол был сфальсифицирован, — сказал он. — Меня (вечеринки — Прим. Ред.) посещало много высокопоставленных людей. Я не знаю, кому я не угодил и перешел дорогу.
— Все, девчонки, люблю вас, не плачьте, — сказал он пришедшим на оглашение приговора.
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