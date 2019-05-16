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За собранные в прошлом году на районном субботнике деньги было закуплено новое оборудование в Глусскую больницу

17.05.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

За собранные в прошлом году на районном субботнике деньги было закуплено новое оборудование в Глусскую больницу

За собранные в прошлом году на районном субботнике деньги было закуплено новое оборудование в Глусскую больницу. Это монитор суточного автоматического измерения артериального давления «Кардиан МД» и комплекс оперативного контроля электрокардиограмм «Кардиан ПМ», общая их стоимость — 9 912 рублей 54 копейки.

Прибор для суточного мониторинга артериального давления используется в случаях, когда одноразового измерения показателей давления бывает недостаточно, а требуется фиксация давления в динамике. Этот аппарат позволяет выявить артериальную гипертензию, спрогнозировать, насколько гипертония опасна для конкретного пациента, определить, к каким осложнениям она может привести или уже привела, понять, какой уровень физической активности допустим для данного человека, а также определить, эффективны ли средства, которые уже были назначены для лечения. В Глусской райбольнице такого аппарата раньше не было, и вот теперь, благодаря перечислениям глусчан  на районном субботнике, он появился. Монитор установлен в поликлинике, в кабинете кардиограмм, и каждый врач может им воспользоваться для своих пациентов.

  «Монитор суточного автоматического измерения артериального давления, закупленный для райбольницы, стоит 3 334 рубля 54 копейки, — рассказала главный бухгалтер больницы Галина Сокол. — Не всякое оборудование мы можем позволить себе приобрести, вы видите, на два прибора мы всем районом собирали, но очень хочется, чтобы и в нашей больнице была доступна высокотехнологичная помощь, чтобы нашим пациентам не приходилось ездить в другие города. Поэтому большое спасибо, конечно, всем, кто перечислял деньги на субботнике, как видите, они были потрачены на полезное и нужное для глусчан дело».

Комплекс оперативного контроля электрокардиограмм, или электрокардиограф, позволяет проводить оперативную диагностику в любых условиях, не обязательно в стационаре, а входящий в состав комплекса планшет позволяет передать с помощью интернета полученную электрокардиограмму на удаленную дистанцию для получения консультации и принятия неотложных мер. «Проще говоря, — объясняет старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Глусской ЦРБ Жанна Непочелович, — с помощью этого комплекса наши фельдшеры делают кардиограмму прямо на месте вызова и в случае необходимости сразу же могут передавать ее в Могилёвскую областную больницу, чтобы получить консультацию. У нас две бригады, и у каждой такой прибор есть, работники ими пользуются постоянно, не покривлю душой, если скажу, что кардиографы у нас задействованы денно и нощно».

Один из уже имеющихся электрокардиографов и заменят на новый, более современный. Но и «старый» не спишут, он еще послужит одной из сельских амбулаторий, где нагрузка на приборы, как ни крути, всё-таки в разы меньше, чем на районной станции скорой помощи. Стоимость нового электрокардиографа — 6 587 рублей, и деньги, повторюсь, мы собирали на него все вместе.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото Анны АВТУХОВОЙ

 
 
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За собранные в прошлом году на районном субботнике деньги было закуплено новое оборудование в Глусскую больницу. Это монитор суточного автоматического...
 
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