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Осужденный Вячеслав Давыдович после освобождения просил суд взыскать с TUT.BY 50 тысяч. Суд в иске отказал

17.05.2019 16:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Московского района Минска в закрытом режиме рассмотрел гражданское дело. Вячеслав Давыдович, который не так давно освободился из мест лишения свободы, обратился с иском о защите чести и достоинства. Ответчики — TUT.BY и журналисты.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За закрытыми дверями суда Московского района Минска слушалось дело по исковому заявлению Вячеслава Давыдовича, ответчик — TUT.BY и журналисты. С учетом того, что по просьбе Давыдовича процесс закрыли, разглашать его детали нельзя. В исковом заявлении ранее осужденный по двум статьям УК просил опровергнуть и удалить некоторые предложения из публикаций TUT.BY, «порочащие честь, достоинство и деловую репутацию». В качестве моральной компенсации Давыдович просил взыскать в его пользу 50 тысяч рублей и оплатить расходы на адвоката.

Напомним, в прошлом году Вячеслав Давыдович вышел на свободу. За решеткой он провел пять лет, где отбывал наказание сразу по нескольким статьям УК. В 2014 году суд Центрального района Минска признал его виновным по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса (Предпринимательская деятельность без регистрации с получением дохода в особо крупном размере) и приговорил к четырем годам лишения свободы.

Пока он отбывал наказание, в отношении Вячеслава Давыдовича стали расследовать еще одно уголовное дело — «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Этот процесс проходил за закрытыми дверями.

В 2016 году судебной коллегией Минского городского суда Вячеслав Давыдович был признан виновным по ст. 168 УК (Иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и ч.2 ст. 233 (Незаконная предпринимательская деятельность). Его приговорили к пяти годам лишения свободы, зачли срок за предыдущую судимость и в 2018 году он смог освободиться. Кстати, фигурант уголовного дела не согласился ни с одним пунктом обвинения, дошел до Верховного суда, но приговор оставили без изменения.

Суд Московского района Минска отказал Вячеславу Давыдовичу в иске. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Московского района Минска в закрытом режиме рассмотрел гражданское дело. Вячеслав Давыдович, который не так давно освободился из мест лишения свободы,...
 
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