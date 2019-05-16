Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района 

Источник материала: Полесская правда



Главным государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Лозюком Вячеславом Ивановичем, совместно с государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Наривончиком Дмитрием Михайловичем, в соответствии с пунктом 327 плана выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области и предписанием на осуществление надзорных функций от 17 апреля 2019 г. № 17, руководствуясь требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», в период с 17 апреля по 15 мая 2019 года провели проверку соблюдения Открытым акционерным обществом «Парохонское» (Брестская область, Пинский р-н, аг. Парохонск, ул. Ленина д.3, УНП 290095025) требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации на объектах Открытого акционерного общества «Парохонское».

В ходе проверки установлено, что заместителем директора ОАО «Парохонское» по строительству Гарковичем Анатолием Алексеевичем и инженером-теплотехником ОАО «Парохонское» Олизаревичем Игорем Тарасовичем допущены нарушения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. Ответственность за данные нарушения предусмотрена ч.1 ст.23.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик.

* * *

В соответствии с решением проведен мониторинг ГУО «Ясли-сад № 6 г. Пинска», ГУО «Ясли-сад № 17 г. Пинска». В ходе проведения мониторингов выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. По результатам проведенных мониторингов заведующим дошкольных учреждений вручены рекомендации по устранению выявленных мероприятий.

В соответствии с решением проведен мониторинг ГУО «Ясли-сад № 19 г. Пинска». В ходе проведения мониторинга нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 не выявлено. При проведении мониторинга производилась проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации с участием представителя обслуживающей организации ООО «ЮрЛайнПлюс». Система находится в исправном состоянии, все сработки на пульт диспетчеризации «Молния» прошли.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук.

* * *

В соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности ИП Петровой Людмилой Михайловной. В ходе проведения проверки нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 не выявлено.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук.