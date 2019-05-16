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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района
17.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В ходе проверки установлено, что заместителем директора ОАО «Парохонское» по строительству Гарковичем Анатолием Алексеевичем и инженером-теплотехником ОАО «Парохонское» Олизаревичем Игорем Тарасовичем допущены нарушения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. Ответственность за данные нарушения предусмотрена ч.1 ст.23.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик.
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В соответствии с решением проведен мониторинг ГУО «Ясли-сад № 6 г. Пинска», ГУО «Ясли-сад № 17 г. Пинска». В ходе проведения мониторингов выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. По результатам проведенных мониторингов заведующим дошкольных учреждений вручены рекомендации по устранению выявленных мероприятий.
В соответствии с решением проведен мониторинг ГУО «Ясли-сад № 19 г. Пинска». В ходе проведения мониторинга нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 не выявлено. При проведении мониторинга производилась проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации с участием представителя обслуживающей организации ООО «ЮрЛайнПлюс». Система находится в исправном состоянии, все сработки на пульт диспетчеризации «Молния» прошли.
Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук.
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В соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности ИП Петровой Людмилой Михайловной. В ходе проведения проверки нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 не выявлено.
Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук.
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