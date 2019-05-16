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Почти месячная норма осадков выпала за прошедшую ночь в Пинском районе

17.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Почти месячная норма осадков выпала за прошедшую ночь в Пинском районе
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в истекшие сутки на территории Пинска и района средняя температура воздуха составила +15°С, что на 1°С выше средних многолетних значений.

По состоянию на сегодняшнее утро, количество выпавших осадков за в Пинске составило 50 миллиметров, что сопоставимо 50 литрам на квадратный метр. Синоптики отмечают, что при декадной норме в 19 миллиметров за 17 часов в Пинске и районе выпало почти три декадные нормы осадков. К слову, в Столинском районе за это же время выпало почти 100 миллиметров осадков, что составляет 5 декадных норм.

По наблюдениям пинских метеорологов, за прошедшие сутки уровень воды в реках Припять и Пина поднялся на 14 и 15 сантиметров соответственно, а температура воды на 8 часов утра составила 16 градусов.

Синоптики рассказали также о погоде на ближайшие три дня. Так, дожди, а местами сильные ливни и грозы, сохранятся, а температура воздуха начнет постепенно повышаться.

В субботу на большей части территории города и района пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы и прольются сильные ливни. Ветер восточного направления, умеренный, при грозах — порывистый. Ночью температура воздуха составит +11…+12 градусов, днем столбики термометров повысятся до значений +20…+24 градуса.

В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится, ожидается лишь уменьшение интенсивности осадков. Так, в воскресенье и понедельник кратковременные дожди пройдут лишь местами, иногда с грозами. Ветер восточный, с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха в ночные часы сохранится в пределах от 11 до 16 градусов выше нуля, в дневные воздух прогреется до 21-26 градусов тепла.

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