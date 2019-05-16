Конференция «Юный исследователь» прошла в средней школе №7

Источник материала: Светлы шлях

Сегодня, 17 мая, в средней школе №7 прошла районная конференция проектных и исследовательских работ учащихся первой ступени общего среднего образования и педагогических работников «Юный исследователь».

Более 20 проектных и исследовательских работ было представлено на суд жюри. Учащиеся начальных классов изучали самые разнообразные сферы жизнедеятельности: исследовали национальное богатство Беларуси - лён, постигали технологии приготовления пряников, наблюдали за великой труженицей – пчелой.

























Как отметила заместитель начальника управления образования Оксана Минковская, из года в год увеличивается количество участников данной конференции и возрастает уровень научно-исследовательских работ.





Оксана МИНКОВСКАЯ

В прошлом году представители нашего района достойно представили Сморгонщину на областном этапе конференции и вернулись с призовыми местами. Оксана Николаевна высказала уверенность, что этот год будет не менее плодотворным для наших участников.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

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