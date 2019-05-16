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Жара! В Могилеве в выходные будет солнечно и тепло

17.05.2019 17:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Видели прогноз погоды в выходные? Лето близко! В ближайшие дни в Могилеве будет солнечно и даже жарко. Правда, на следующей неделе ожидаются снижение температуры и местами дожди, но это лишь предварительный прогноз.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В субботу, 18 мая, будет малооблачно, +11…+22°С.

В воскресенье столбик термометра поднимется до +23°С, будет так же солнечно.

В понедельник, 20 мая, прогнозируют +14…+24°С, солнечную погоду и порывистый ветер.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи на POGODA.TUT.BY каждый день.

 
Теги: Могилев
 
 
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На следующей неделе температура воздуха пойдет на спад, но не сильно.
 
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