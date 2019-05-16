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Жара! В Могилеве в выходные будет солнечно и тепло
17.05.2019 17:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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В субботу, 18 мая, будет малооблачно, +11…+22°С.
В воскресенье столбик термометра поднимется до +23°С, будет так же солнечно.
В понедельник, 20 мая, прогнозируют +14…+24°С, солнечную погоду и порывистый ветер.
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На следующей неделе температура воздуха пойдет на спад, но не сильно.
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