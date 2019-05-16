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СК подтвердил задержание главного анестезиолога-реаниматолога Беларуси, лауреата Госпремии

17.05.2019 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовное дело в отношении главного анестезиолога-реаниматолога страны Александра Дзядзько расследует СК. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель ведомства Сергей Кабакович.


По информации TUT.BY, Александр Дзядзько был задержан 15 мая. Фото: bsaer.org

— Следственным комитетом возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении Александра Дзядзько по фактам получения взяток от представителей коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию, — сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович. — В настоящее время с задержанным работают следователи, проводятся необходимые процессуальные действия.

Напомним, по информации TUT.BY, главный анестезиолог-реаниматолог страны Александр Дзядзько был задержан 15 мая. Сегодня на работе его нет, кабинет закрыт, а коллеги говорят: «Нам никто не докладывает, где он».

О том, что силовики проявили интерес к известному анестезиологу страны Александру Дзядзько, сообщил информированный источник:

— По предварительной информации, Александра Михайловича задержали в рамках «дела медиков», показания против него, возможно, дал один из поставщиков медицинского оборудования, который фигурирует в делах других медиков.

В КГБ, который, в основном, занимался «делами медиков» ранее сообщили, что не задерживали главного анестезиолога страны.

Александр Михайлович в медицине 36 лет, в 1998 году он стал заведующим отделением анестезиологии 9-й городской больницы. Весной 2008 года Дзядзько вместе с коллегами выполнили первую операцию по пересадке печени. Он лауреат Государственной премии за разработку и внедрение технологий трансплантации органов у детей и взрослых.

За последний год в 9-й больнице это уже не первое задержание. Летом 2018 года наручники надели на главного врача Валерия Кушниренко и заведующего эндоскопическим отделением Андрея Савченко, которого и пациенты, и сами врачи называют «уникальным». В феврале 2019 года судом Фрунзенского района Минска Андрей Савченко был признан виновным в получении взятки в три тысячи рублей и приговорен к 2,5 года лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. А сейчас в Московском суде слушается дело в отношении бывшего главного врача Валерия Кушниренко. Он признал вину в получении 13 800 долларов в качестве взятки.

 
Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело в отношении главного анестезиолога-реаниматолога страны Александра Дзядзько расследует СК. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель...
 
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