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В гродненском студенческом общежитии - вспышка кори. Там ввели карантин

17.05.2019 17:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В гродненском студенческом общежитии на БЛК зафиксировали вспышку кори. Чтобы остановить распространение заболевания там ввели карантин — запрещены посещения, сообщает портал hrodna.life.


Фото: Reuters

Кстати, 15 мая в городе была зафиксирована вспышка кори. По словам главного санитарного врача Гродно и Гродненского района Янины Шеренда, выявлено уже пять случаев заболевания. В основном источниками вируса становятся люди, которые приезжают из-за рубежа.

Так в марте в Гродно был зарегистрирован именно такой случай. Заболел житель областного центра — студент одного из университетов Польши. В марте в Лиде заболел ребенок, который вернулся из Москвы. Он не был привит из-за отказа родителей от вакцинации.

В 2018 году белорусские медики зарегистрировали 254 случая кори. Об эпидемии не говорят, но регистрируют завозные случаи.

— Граждане (непривитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори), планирующие выезд за границу, должны в обязательном порядке получить прививку против кори не менее чем за 4 недели до выезда, — рассказали в Гродненском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

При появлении симптомов, не исключающих заболевание корью (повышение температуры тела, сыпь), необходимо уложить больного в постель и вызвать врача. Ни в коем случае не следует пользоваться общественным транспортом, посещать поликлинику, общественные места, чтобы не заразить находящихся там людей. Если в течение 1 месяца перед заболеванием вы выезжали за пределы области или республики, непременно сообщите об этом врачу.

Перед сезоном отпусков специалисты советуют сделать прививки тем, кто собирается на отдых за границу. По последним наблюдениям, чаще корью болеют взрослые.

 
Теги: Гродно
 
 
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В гродненском студенческом общежитии на БЛК зафиксировали вспышку кори. Чтобы остановить распространение заболевания там ввели карантин - запрещены посещения.
 
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