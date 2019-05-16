ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Новогрудке школьный музей Бориса Кита больше не носит его имя. Экспозицию про ученого сохранили

17.05.2019 17:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Школьный музей в Новогрудке, который находится в здании бывшей гимназии, где работал директором Борис Кит, больше не носит имя ученного. В школе рассказали, что такое решение было принято на педсовете, когда объединили два новогрудских учебных заведения — СШ№ 1 и СШ№ 2. Экспозицию, посвященную знаменитому земляку, сохранили в прежнем виде.


Фото: wikipedia.org

Музей имени Бориса Кита открылся в здании бывшей гимназии в 2007 году. Экспозиция занимает площадь около 150 кв метров и находится на третьем этаже школы. В этом здании в 1920—1940 годах располагалась Новогрудская белорусская гимназия, а директором в ней был Борис Кит.

В музее собрано более 600 экспонатов, посвященных жизни и деятельности известного педагога и ученого, который является почетным гражданином города. Также представлены фотографии 1910−1939 годов. Именно в это время Борис Кит жил в Новогрудке. Экспозицию создали научные сотрудники Новогрудского историко-краеведческого музея.


Фото: rferl.org

— Музей в школе сейчас носит название «Вехи истории». Решение о переименовании было принято на педсовете школы. Дело в том, что недавно в Новогрудке объединили две школы. И у второго учебного заведения, которое существовало более 80 лет, был свой музей. Было бы неправильно и несправедливо не показать историю той школы. Поэтому сейчас в школьном музее есть две экспозиции — одна посвященная Борису Киту, а вторая — истории СШ№ 2. При этом все, что касается знаменитого ученого, мы оставили в прежнем виде. Эту экспозицию трогать и как-то менять никто не будет. Мало того, мы до сих собираем (и будем собирать) экспонаты, посвященные жизни и деятельности Бориса Кита, — говорит директор средней школ № 1 Новогрудка Алла Столярчук.


Борис Кит родился 6 апреля 1910 года в Санкт-Петербурге. Закончил Новогрудскую белорусский гимназию в 1928 года, а осенью 1939 стал директором гимназии.
За революционную деятельность дважды арестовывался польскими властями. В 1944 году Борис Кит уехал с отступающими немецкими войсками в Германию, сначала в город Опфенбах, потом в Мюнхен, где работала украинская национальная гимназия. Там Борис Кит в течение трех лет преподавал математику. Также учился на медицинском факультете Мюнхенского университета. Участвовал в разработке американских космических проектов, преподавал в Мэрилендском (США) и Гейдельбергском (ФРГ) университетах. Автор научных работ по проблемам астронавтики. Спонсор ряда белорусских эмиграционных изданий, а также белорусского радио в Австралии. В 1992 году он приехал в Беларусь, впервые после эмиграции. Посетил Новогрудок.

Последние годы Борис Кит жил во Франкфурте-на-Майне. Умер 1 февраля 2018 года в возрасте 107 лет.

К слову, недавно в Новогрудке местные жители предлагали переименовать улицу Советскую и назвать ее в честь самого известного своего земляка. Собирали подписи под петицией, которую потом отправили в местный райисполком. Однако там посчитали нецелесообразным переименовывать улицу. Руководствовались в том числе и тем, что в районном центре есть музей, который носит имя известного ученого.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школьный музей Бориса Кита в Новогрудке, который находится в здании бывшей гимназии, где ученый работал директором, больше не носит его имя. В школе рассказали, что...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сенненец Кирилл Симонович на отлично прошёл армейскую школу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика