В Новогрудке школьный музей Бориса Кита больше не носит его имя. Экспозицию про ученого сохранили

Источник материала: Tut.by

Школьный музей в Новогрудке, который находится в здании бывшей гимназии, где работал директором Борис Кит, больше не носит имя ученного. В школе рассказали, что такое решение было принято на педсовете, когда объединили два новогрудских учебных заведения — СШ№ 1 и СШ№ 2. Экспозицию, посвященную знаменитому земляку, сохранили в прежнем виде.



Фото: wikipedia.org

Музей имени Бориса Кита открылся в здании бывшей гимназии в 2007 году. Экспозиция занимает площадь около 150 кв метров и находится на третьем этаже школы. В этом здании в 1920—1940 годах располагалась Новогрудская белорусская гимназия, а директором в ней был Борис Кит.

В музее собрано более 600 экспонатов, посвященных жизни и деятельности известного педагога и ученого, который является почетным гражданином города. Также представлены фотографии 1910−1939 годов. Именно в это время Борис Кит жил в Новогрудке. Экспозицию создали научные сотрудники Новогрудского историко-краеведческого музея.



Фото: rferl.org

— Музей в школе сейчас носит название «Вехи истории». Решение о переименовании было принято на педсовете школы. Дело в том, что недавно в Новогрудке объединили две школы. И у второго учебного заведения, которое существовало более 80 лет, был свой музей. Было бы неправильно и несправедливо не показать историю той школы. Поэтому сейчас в школьном музее есть две экспозиции — одна посвященная Борису Киту, а вторая — истории СШ№ 2. При этом все, что касается знаменитого ученого, мы оставили в прежнем виде. Эту экспозицию трогать и как-то менять никто не будет. Мало того, мы до сих собираем (и будем собирать) экспонаты, посвященные жизни и деятельности Бориса Кита, — говорит директор средней школ № 1 Новогрудка Алла Столярчук.





Борис Кит родился 6 апреля 1910 года в Санкт-Петербурге. Закончил Новогрудскую белорусский гимназию в 1928 года, а осенью 1939 стал директором гимназии.

За революционную деятельность дважды арестовывался польскими властями. В 1944 году Борис Кит уехал с отступающими немецкими войсками в Германию, сначала в город Опфенбах, потом в Мюнхен, где работала украинская национальная гимназия. Там Борис Кит в течение трех лет преподавал математику. Также учился на медицинском факультете Мюнхенского университета. Участвовал в разработке американских космических проектов, преподавал в Мэрилендском (США) и Гейдельбергском (ФРГ) университетах. Автор научных работ по проблемам астронавтики. Спонсор ряда белорусских эмиграционных изданий, а также белорусского радио в Австралии. В 1992 году он приехал в Беларусь, впервые после эмиграции. Посетил Новогрудок.

Последние годы Борис Кит жил во Франкфурте-на-Майне. Умер 1 февраля 2018 года в возрасте 107 лет.

К слову, недавно в Новогрудке местные жители предлагали переименовать улицу Советскую и назвать ее в честь самого известного своего земляка. Собирали подписи под петицией, которую потом отправили в местный райисполком. Однако там посчитали нецелесообразным переименовывать улицу. Руководствовались в том числе и тем, что в районном центре есть музей, который носит имя известного ученого.