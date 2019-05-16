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Открылся сервисно-расчетный центр филиала «Борисовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»

17.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Новый центр имеет удобное расположение (ул. Каминского, 5) и обеспечен всем необходимым для комфорта потребителей, создана безбарьерная среда.
В целях повышения качества и скорости обслуживания населения в помещении СРЦ организован центр по приему и обработке телефонных звонков по номеру 75-10-00. Также действует электронная очередь, определены рабочие места для индивидуального обслуживания граждан, а для маленьких гостей есть карандаши, фломастеры и полезные
раскраски.
Многофункциональная и в то же время простая в использовании интерактивная панель, установленная в холле, позволяет оперативно просматривать информацию как на сайте РУП «Минскэнерго», так и на других порталах государственных организаций. Для повышения комфорта посетителей организована точка быстрого доступа к технологии Wi-Fi от РУП «Белтелеком». И, конечно же, обаятельные консультанты всегда готовы грамотно и профессионально помочь справиться с любыми сложностями, возникшими у посетителей.
В настоящее время сервисно-расчетный центр выполняет следующие функции: технологическое присоединение; административные процедуры «Одно окно»; заключение договоров электроснабжения с бытовыми потребителями; оформление льгот; выдача справок; представление сведений о действующих тарифах; сверка расчетов; проверка схем учета; замена приборов учета электроэнергии; параметризация электронных приборов учета.
С открытием сервисно-расчетного центра стала доступна услуга sms-оповещения, которая предполагает регулярную рассылку информации об аварийных и плановых отключениях электроэнергии, задолженности по оплате за потребленную электроэнергию. Услуга бесплатная и подключается по желанию абонентов. Для этого необходимо обратиться к специалистам предприятия в соответствующих районах (либо к контролеру в момент посещения при плановом обходе) и дать личное согласие на получение сообщений. При желании также легко можно отказаться от сообщений.
Время работы центра: Пн – Пт: с 8.00 до 18.00 (без обеденного перерыва);
Сб: с 9.00 до 15.00 (без обеденного перерыва).

 
 
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