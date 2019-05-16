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19 мая 2019 года Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. Активизация борьбы за здоровье и права

17.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Международный день памяти людей, умерших от СПИДа, имеет за собой долгую историю, наполненную тяжелыми переживаниями и потерями. В этот день миллионы людей нашей планеты прикалывают к одежде красную ленту – символ скорби и понимания того, что СПИД не имеет границ, национальностей, пола и возраста, а главное – символ надежды на то, что человечество непременно победит эту болезнь.

Проблема распространения ВИЧ-инфекции является одним из острейших медицинских и социальных глобальных вызовов, с которым сталкиваются все без исключения государства. Во всем мире сейчас живут с ВИЧ 36,9 миллионов человек.

На сегодняшний день в Минской области проживает почти 3,5 тысячи человек с ВИЧ-позитивным статусом. В настоящее время более 85% новых случаев инфицирования приходится на людей старше 30 лет. В эпидемию вовлекается социально-благополучное население: в социальной структуре впервые выявляемых ВИЧ-позитивных лиц порядка 60% составляют лица рабочих специальностей и служащие. В основном инфицирование происходит половым путем – более 75% случаев.

Сегодня мы знаем, что благодаря появившимся возможностям антиретровирусной терапии, с ВИЧ-инфекцией можно сохранить качество жизни при условии соблюдения рекомендаций врачей и правил безопасного поведения. Своевременное выявление вируса дает возможность бороться за качество жизни каждого отдельно взятого человека. Важно понимать, что, если человек и не является представителем общеизвестных ключевых групп населения (люди, употребляющие инъекционные наркотики; секс-работники; мужчины, имеющие секс с мужчинами и др.), он по тем или иным причинам может быть инфицирован ВИЧ и долгое время даже не догадываться об этом.

Каждый человек может внести свой вклад в дело борьбы с эпидемией, уберечь себя и своих близких, пройдя своевременное тестирование и формируя ответственное отношение к собственному здоровью, передавая его подрастающему поколению.

Международный день памяти людей, умерших от СПИДа, – это еще одна возможность продемонстрировать готовность и желание противостоять дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции. Каждый должен понимать, что только сам человек – главное звено в сохранении своего здоровья и несёт ответственность за защиту от заражения как самого себя, так и других.

 
 
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Этот день – символ поддержки тех, кто живет с ВИЧ/СПИДом и памяти о тех, кого уже нет с нами. Девиз этого дня в 2019 году – «Активизация борьбы за здоровье и права»....
 
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