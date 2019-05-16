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Как в Борисове отмечали День Победы

17.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Об этом напомнил присутствующим председатель Борисовского райисполкома Г.И. Денгалев, выступая на торжественном мероприятии, посвященном Дню Победы, которое прошло 9 мая на центральной площади города.
– Война длилась 4 долгих года и отозвалась глубокой болью в сердцах людей. Борисовщина находилась во вражеской оккупации 3 года. За это время было создано 6 лагерей смерти, гетто. Фашисты уничтожили около 50 тыс. жителей, более 7 тыс. человек были вывезены на принудительные работы в Германию. Гитлеровцы сожгли 84 деревни, 11 из которых больше не возродились. Связь поколений в нашей стране остается нерушимой, священная память о подвиге передается от старших младшим. Вечная память павшим в годы Великой Отечественной войны. Прошу почтить их минутой молчания, – сказал Геннадий Иванович.
Глава региона также высказал слова благодарности присутствовавшим на празднике ветеранам. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше. Так, на 1 января 2019 года в Борисовском районе проживало 166 ветеранов Великой Отечественной
войны. В числе тех, кто 9 мая пришел на площадь, чтобы вспомнить фронтовых друзей и порадоваться голубому небу над головой, – Т.А. Дятко. В июне Томашу Антоновичу исполнится 95 лет. Он принимал участие в операциях по прорыву блокады Ленинграда, участвовал в тяжелых боях в Бессарабии и Румынии, воевал за освобождение Харькова. За мужество и героизм Томаш Антонович награжден орденами Отечественной войны первой и второй степеней, несколькими медалями, в том числе медалью Жукова. Его трудовые заслуги отмечены орденами и медалями ВДНХ СССР. Томаш Антонович дважды был тяжело ранен и действительно чудом остался жив.
– Сегодня, безусловно, испытываю больше радости, чем грусти. А зачем грустить? Нужно радоваться, что мы живем под чистым ясным небом. Люди старались, как могли, от мала до велика, приближая долгожданную Победу. Поэтому нужно беречь завоеванное нами, – сказал Томаш Антонович.
В годы Великой Отечественной войны песни поддерживали, вдохновляли людей в трудные минуты. 9 мая не смолкали песни военных лет на центральной площади, где установили сцену и расставили стулья для зрителей. Звучали «Катюша», «Синий платочек», «Смуглянка». Борисовчане с удовольствием подпевали, а также с интересом слушали современные композиции в исполнении творческих коллективов учреждений культуры и образования района. Конечно же, не обошлось и без танцевальных номеров.
Дети облюбовали выставку реактивной и военной техники связи, которая находится на вооружении современной белорусской армии. Можно было не только сфотографироваться возле больших машин, но и посидеть за рулем. Рядом развернулась выставка вооружения. В желании прочувствовать тяжесть автоматов и пулеметов никому не отказывали. К слову, детские представления о войне нашли отражение в выставке рисунков учащихся Борисовской детской художественной школы искусств, которая была организована на центральной площади.
В центре также развернулся палаточный городок, где каждый мог найти что-то интересное для себя. Например, педагоги средней школы № 20 развлекали прохожих частушками, а их коллеги из медицинского колледжа вместе с учащимися предлагали измерить артериальное давление или научиться накладывать мягкие повязки. Ценители народного творчества могли приобрести изделия ремесленников на мини-ярмарке, а детям предлагали сделать прически и аквагрим. Была налажена розничная торговля.
В городском парке культуры и отдыха тоже были организованы интерактивные зоны и концерт. Вечером для всех жителей района прозвучали залпы праздничного салюта.
Судя по многочисленности семей, пришедших в этот день в центр города с маленькими детьми, подростками, друзьями, известные слова «Никто не забыт, ничто не забыто» нисколько не утратили своей актуальности. Пусть так будет всегда.

 
 
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