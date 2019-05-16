За ночь в Лунинце выпало больше месячной нормы осадков, а в Столинском районе затопило парники

Источник материала: Tut.by

В ночь на 17 мая в городе выпало 71 мм осадков. При этом норма за месяц — 57 мм, сообщили Медиа-Полесью на Полесской метеостанции.





Всего же с начала мая, по данным Полесской метеостанции, выпало 151,6 мм осадков.

Многим жителям Лунинетчины ночной дождь принес немало хлопот: подтоплены улицы, дворы, огороды.

17 мая также подтопило Столинский район, сообщает телеграм-канал NEXTA. По оценкам местных жителей, на каждый квадратный метр территории выпало 80−90 литров воды. Особенно пострадали населенные пункты Давид-Городок, Рубель и Ольшаны. Местные сообщают о том, что ливень подтопил огуречные парники.



Фото: t.me/nexta_tv



Фото: t.me/nexta_tv

Досталось и Пинску. По улице Гайдаенко автомобили «плыли» по днище в воде .