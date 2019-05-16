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За ночь в Лунинце выпало больше месячной нормы осадков, а в Столинском районе затопило парники
17.05.2019 17:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ночь на 17 мая в городе выпало 71 мм осадков. При этом норма за месяц — 57 мм,
Всего же с начала мая, по данным Полесской метеостанции, выпало 151,6 мм осадков.
Многим жителям Лунинетчины ночной дождь принес немало хлопот: подтоплены улицы, дворы, огороды.
17 мая также подтопило Столинский район,
Досталось и Пинску. По улице Гайдаенко автомобили
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Ночные дожди подтопили Лунинетчину.
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