﻿ Проект положения о местном совете по развитию предпринимательства разработан в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проект положения о местном совете по развитию предпринимательства разработан в Беларуси

17.05.2019 18:10 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Проект положения о местном совете по развитию предпринимательства разработан в Беларуси
Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал типовое положение о местном совете по развитию предпринимательства. Сегодня проект положения детально обсудили во время круглого стола по оптимизации работы региональных советов по развитию предпринимательства и общественно-консультативных советов при областных исполкомах (Минском горисполкоме) в целях расширения перспектив развития малого и среднего бизнеса в регионах, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец, анализ проблем частного бизнеса на местах в целом по республике показал, что нет должной скоординированности действий местных советов по развитию предпринимательства, распределения уровня вопросов, которые они должны рассматривать. "В настоящее время есть тенденция к выстраиванию этой системы, есть первые шаги, которые закреплены в уставе, но нам придется ее выстроить де-факто, чтобы она реально работала", - сказал председатель.

Автор исследования "Диалог бизнеса и государства в регионах: как повысить эффективность работы советов по развитию предпринимательства на локальном уровне" аспирант юридического факультета БГУ Никита Беляев в продолжение отметил: "Если посмотреть, как сегодня функционируют советы, то у каждого из них уже существует подобное положение, но, как показало исследование, есть ряд проблем в том, что не только от области к области, но и от района к району отличаются цели, задачи и функционал, нет единства".

"Чтобы эта система работала эффективно и качественно, необходимо внедрение неких стандартов, которыми будет руководствоваться совет в ежедневной работе. Только в рамках этой системы с единым документом будет получаться эффективное взаимодействие на региональном уровне, развитие диалога между бизнесом и государством и продвижение проблем с регионального уровня на республиканский", - считает Никита Беляев.

В обсуждении проекта положения приняли участие представители Министерства экономики, Совета по развитию предпринимательства, Белорусского фонда поддержки предпринимателей, Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей, председатели региональных советов по развитию предпринимательства.

С учетом озвученных участниками круглого стола предложений проект будет доработан и размещен для широкого обсуждения на сайтах Республиканского союза промышленников и предпринимателей, Совета по развитию предпринимательства, Министерства экономики, Национальном правовом интернет-портале. Итогом обсуждений в дальнейшем должно стать принятие постановления Совета Министров об утверждении положения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал типовое положение о местном совете по развитию...
 
Новости дня
Новости общества
 
За ночь в Лунинце выпало больше месячной нормы осадков, а в Столинском районе затопило парники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • красивые женские трусики в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика