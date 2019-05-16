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Помогал жене успокоить мужа, проводил обыск. Вспоминаем милиционеров, которые погибли на службе
17.05.2019 18:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четверг в Могилеве
Пришли проверить оружие
В конце прошло лета 57-летний житель деревни Бобровичи Ивацевичского района Сергей Д.
Участковый Игорь Л. и его коллега Денис С. подошли к калитке, представились и сообщили о цели своего визита. Сергей вышел к ним с ружьем и стал стрелять. 42-летний майор Игорь Л. погиб на месте возле калитки. Его 23-летнему напарнику удалось спастись.
Местные рассказывали, что выстрел картечью попал ему в спину. Соседка Сергея из дома напротив, у которой все произошло прямо на глазах, бросилась к раненому милиционеру, оказала первую помощь и вызвала скорую. Прибывшие медики увезли его в реанимацию.
Сам стрелок заперся в доме и никого не подпускал. Сельчанина задержали в результате спецоперации.
Позже судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что стрелявший страдал в момент совершения общественно опасных действий и страдает в настоящее время психическим расстройством. В связи с этим
Соседи сообщили: человек стреляет в собаку
В январе 2013-го еще одна трагедия произошла в Минске по улице Машинистов. Местные
От полученных ранений один из милиционеров скончался на месте, второй был ранен и направлен в больницу.
Сам мужчина скрылся в гараже у дома. Там, выстрелив себе в голову, он покончил жизнь самоубийством.
Погибший при исполнении милиционер — прапорщик полка патрульно-постовой службы милиции (ПППСМ) 1975 года рождения, раненый — майор уголовного розыска также 1975 года рождения.
Преступник стрелял в них из револьвера. Было произведено как минимум четыре выстрела. Прапорщик получил огнестрельные ранения в живот и спину, в результате чего скончался, майор — в ногу.
Супруга просила успокоить мужа
Зимой 2007 года
В пресс-службе Гомельского УВД тогда сообщили: днем 2 декабря в одной из квартир дома в микрорайоне Первомайский возник семейный конфликт. Супруга пошла в районный узел связи, чтобы вызвать милицию и успокоить мужа. По дороге она встретила участкового Шутова. Милиционер без промедления отреагировал на обращение женщины и направился в квартиру для устранения скандала.
Хозяин квартиры нанес милиционеру несколько ножевых ранений, забрал пистолет и спрятался в квартире. Раненный инспектор сообщил об инциденте в дежурную часть, попросил о помощи. Позже его тело нашли на лестничной площадке.
По тревоге на место происшествия выехал специальный состав светлогорской милиции. Дом, где произошла трагедия, и прилегающие дворы оцепили. Спецназовцы взяли квартиру штурмом.
Хозяин покончил жизнь самоубийством. Его тело с пулевым ранением в груди нашли в спальне на кровати. Ему было 57 лет, пенсионер, раньше служил старшиной в пожарной части. Рядом с ним лежал пистолет убитого майора Шутова.
Поступила информация: машина сбила косулю
Осенью 2017-го в Минске заложили капсулу в память о сотрудниках ГАИ, которые погибли при исполнении. Тогда представители МВД сообщили, что за 81 год существования автоинспекции погибло 34 человека,
Среди них инспектор ДПС Толочинского РОВД лейтенант милиции Дмитрий Лосик. Случилось это весной 2011 года на Витебщине. В тот день Дмитрий Лосик с капитаном милиции Александром Челноковым работал на автодороге Брест- Минск-граница Российской Федерации,
Около часа ночи им сообщили, что в нескольких километрах от деревни Ельники машина сбила косулю. Приехав туда, инспекторы осмотрели место происшествия. Челноков составлял в машине документы, а Лосик стоял на краю дороги в световозвращающем костюме.
Вдруг на скорости на них понеслась «Тойота». Машина столкнулась со служебным авто, затем — наехала на Дмитрия, а после столкнулась со стоящим автофургоном. От телесных повреждений сотрудник ГАИ и водитель погибли. Предполагали, что последний заснул за рулем.
Сработала тревожная сигнализация
Память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга,
10 ноября 1995 года в Гомеле погиб Анатолий Бурлак, милиционер-кинолог группы задержания ПЦО-1 Новобелицкого районного отдела Объединения «Охрана» при МВД. Анатолий Бурлак пытался задержать грузовой автомобиль с похищенной продукцией фанерно-спичечного комбината. Он вскочил на подножку машины, разбил боковое стекло. Пытаясь уйти от ответственности, преступник сбросил сотрудника милиции с подножки автомобиля. От полученных травм милиционер-кинолог скончался.
15 мая 1999 года в Минске погиб Александр Жидик, милиционер-кинолог батальона
Александр Жидик посмертно награжден медалью «За отвагу».
8 марта 2001 года в Минске погиб Сергей Волков, заместитель начальника службы
9 июня 2006 года на автодороге Бобруйск-Минск погиб Александр Серёгов, младший инспектор охраны — водитель отдельной специальной роты милиции Департамента
31 августа 2006 года на одном из охраняемых объектов Солигорского отдела охраны сработала тревожная сигнализация. Группа задержания выехала на место. На автодороге Солигорск-Радково служебный автомобиль внезапно протаранил «Мерседес», который выехал на полосу встречного движения. От полученных ранений милиционер-водитель группы задержания Солигорского отдела Департамента охраны МВД старшина милиции Белоус Виталий Иванович скончался в реанимации.
Выехали на обыск по одному из адресов
В 2013-м году TUT.BY
В ней писали, что в 2001 году в Минске погибли младший сержант милиции Савко А.К. и старший оперуполномоченный по особо важным делам управления Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при МВД Игорь Кашкан.
21 августа оперативный состав Управления и сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД Минска выехали на обыск по одному из адресов. В квартире находились гражданка К., ее дети и сожитель.
Когда пришли понятые и жители дома, Игорь Кашин зачитал постановление о проведении обыска и предложил хозяйке добровольно выдать оружие и наркотики. В этот момент сожитель выхватил пистолет и выстрелил в бросившегося на него Игоря Кашина.
Позже выяснилось: мужчина дважды судимый, был в розыске за убийство.
За исключительную отвагу при исполнении служебных обязанностей Игорь Кашин посмертно награжден орденом «За личное мужество».
В феврале 2019-го
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После трагедии в Могилеве TUT.BY вспомнил другие случаи, в которых погибли сотрудники милиции.
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