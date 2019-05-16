Помогал жене успокоить мужа, проводил обыск. Вспоминаем милиционеров, которые погибли на службе

Источник материала: Tut.by

В четверг в Могилеве жестоко убили 22-летнего лейтенанта милиции Евгения Потаповича. На сайте МВД нет статистики по погибшим при исполнении милиционерам. В марте 2018-го телеканал ОНТ сообщил, что всего погибло 648 белорусских сотрудников. После вчерашней трагедии TUT.BY вспомнил другие случаи, которые унесли жизни правоохранителей.

Пришли проверить оружие

В конце прошло лета 57-летний житель деревни Бобровичи Ивацевичского района Сергей Д. открыл огонь из охотничьего ружья по милиционерам, которые пришли к нему проверить условия хранения оружия.



В этом доме забаррикадировался стрелок. Его удалось задержать в результате спецоперации. Фото: Станислав Коршунов

Участковый Игорь Л. и его коллега Денис С. подошли к калитке, представились и сообщили о цели своего визита. Сергей вышел к ним с ружьем и стал стрелять. 42-летний майор Игорь Л. погиб на месте возле калитки. Его 23-летнему напарнику удалось спастись.

Местные рассказывали, что выстрел картечью попал ему в спину. Соседка Сергея из дома напротив, у которой все произошло прямо на глазах, бросилась к раненому милиционеру, оказала первую помощь и вызвала скорую. Прибывшие медики увезли его в реанимацию.

Сам стрелок заперся в доме и никого не подпускал. Сельчанина задержали в результате спецоперации.

Позже судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что стрелявший страдал в момент совершения общественно опасных действий и страдает в настоящее время психическим расстройством. В связи с этим обвинение мужчине не предъявляли . К нему применили принудительные меры безопасности и лечения в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением.

Соседи сообщили: человек стреляет в собаку

В январе 2013-го еще одна трагедия произошла в Минске по улице Машинистов. Местные рассказывали , что вечером заметили, как человек стреляет в собаку, и вызвали милицию. На место прибыли двое оперативников. Они пытались задержать мужчину, он открыл по ним огонь.

От полученных ранений один из милиционеров скончался на месте, второй был ранен и направлен в больницу.

Сам мужчина скрылся в гараже у дома. Там, выстрелив себе в голову, он покончил жизнь самоубийством. Писали , что ему 59 лет, ходил в храм, раньше работал машинистом.

Погибший при исполнении милиционер — прапорщик полка патрульно-постовой службы милиции (ПППСМ) 1975 года рождения, раненый — майор уголовного розыска также 1975 года рождения.

Преступник стрелял в них из револьвера. Было произведено как минимум четыре выстрела. Прапорщик получил огнестрельные ранения в живот и спину, в результате чего скончался, майор — в ногу.

Супруга просила успокоить мужа

Зимой 2007 года в Светлогорске погиб участковый инспектор, майор милиции Юрий Шутов.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В пресс-службе Гомельского УВД тогда сообщили: днем 2 декабря в одной из квартир дома в микрорайоне Первомайский возник семейный конфликт. Супруга пошла в районный узел связи, чтобы вызвать милицию и успокоить мужа. По дороге она встретила участкового Шутова. Милиционер без промедления отреагировал на обращение женщины и направился в квартиру для устранения скандала.

Хозяин квартиры нанес милиционеру несколько ножевых ранений, забрал пистолет и спрятался в квартире. Раненный инспектор сообщил об инциденте в дежурную часть, попросил о помощи. Позже его тело нашли на лестничной площадке.

По тревоге на место происшествия выехал специальный состав светлогорской милиции. Дом, где произошла трагедия, и прилегающие дворы оцепили. Спецназовцы взяли квартиру штурмом.

Хозяин покончил жизнь самоубийством. Его тело с пулевым ранением в груди нашли в спальне на кровати. Ему было 57 лет, пенсионер, раньше служил старшиной в пожарной части. Рядом с ним лежал пистолет убитого майора Шутова.

Поступила информация: машина сбила косулю

Осенью 2017-го в Минске заложили капсулу в память о сотрудниках ГАИ, которые погибли при исполнении. Тогда представители МВД сообщили, что за 81 год существования автоинспекции погибло 34 человека, пишет catholic.by .

Среди них инспектор ДПС Толочинского РОВД лейтенант милиции Дмитрий Лосик. Случилось это весной 2011 года на Витебщине. В тот день Дмитрий Лосик с капитаном милиции Александром Челноковым работал на автодороге Брест- Минск-граница Российской Федерации, пишет газета «Вицьбічы» .

Около часа ночи им сообщили, что в нескольких километрах от деревни Ельники машина сбила косулю. Приехав туда, инспекторы осмотрели место происшествия. Челноков составлял в машине документы, а Лосик стоял на краю дороги в световозвращающем костюме.

Вдруг на скорости на них понеслась «Тойота». Машина столкнулась со служебным авто, затем — наехала на Дмитрия, а после столкнулась со стоящим автофургоном. От телесных повреждений сотрудник ГАИ и водитель погибли. Предполагали, что последний заснул за рулем.

Сработала тревожная сигнализация

Память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга, хранится и на сайте Департамента охраны МВД.



Снимок используется в качестве иллюстрации.

10 ноября 1995 года в Гомеле погиб Анатолий Бурлак, милиционер-кинолог группы задержания ПЦО-1 Новобелицкого районного отдела Объединения «Охрана» при МВД. Анатолий Бурлак пытался задержать грузовой автомобиль с похищенной продукцией фанерно-спичечного комбината. Он вскочил на подножку машины, разбил боковое стекло. Пытаясь уйти от ответственности, преступник сбросил сотрудника милиции с подножки автомобиля. От полученных травм милиционер-кинолог скончался.

15 мая 1999 года в Минске погиб Александр Жидик, милиционер-кинолог батальона

милиции Центрального районного отдела Объединения «Охрана» при МВД. Пресекая кражу в одной из охраняемых квартир, был убит выстрелом вооруженного преступника.

Александр Жидик посмертно награжден медалью «За отвагу».

8 марта 2001 года в Минске погиб Сергей Волков, заместитель начальника службы

технических средств охраны Центрального районного отдела Объединения «Охрана» при МВД. Во время пресечения кражи из киосков, Сергей Волков был убит группой лиц.

9 июня 2006 года на автодороге Бобруйск-Минск погиб Александр Серёгов, младший инспектор охраны — водитель отдельной специальной роты милиции Департамента

охраны МВД. «Выполняя служебную задачу по сопровождению груза», он попал в ДТП.

31 августа 2006 года на одном из охраняемых объектов Солигорского отдела охраны сработала тревожная сигнализация. Группа задержания выехала на место. На автодороге Солигорск-Радково служебный автомобиль внезапно протаранил «Мерседес», который выехал на полосу встречного движения. От полученных ранений милиционер-водитель группы задержания Солигорского отдела Департамента охраны МВД старшина милиции Белоус Виталий Иванович скончался в реанимации.

Выехали на обыск по одному из адресов

В 2013-м году TUT.BY писал об Игоре Лакомкином, бывшем сотруднике уголовного розыска Башкирии, который создал в интернете «Книгу Памяти погибших/умерших сотрудников милиции бывшего Союза Республик».

В ней писали, что в 2001 году в Минске погибли младший сержант милиции Савко А.К. и старший оперуполномоченный по особо важным делам управления Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при МВД Игорь Кашкан.





21 августа оперативный состав Управления и сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД Минска выехали на обыск по одному из адресов. В квартире находились гражданка К., ее дети и сожитель.

Когда пришли понятые и жители дома, Игорь Кашин зачитал постановление о проведении обыска и предложил хозяйке добровольно выдать оружие и наркотики. В этот момент сожитель выхватил пистолет и выстрелил в бросившегося на него Игоря Кашина.

Позже выяснилось: мужчина дважды судимый, был в розыске за убийство.

За исключительную отвагу при исполнении служебных обязанностей Игорь Кашин посмертно награжден орденом «За личное мужество».

В феврале 2019-го «Минск-Новости» сообщали, что более чем за 100 лет существования столичной милиции в Минске при исполнении погибло 26 правоохранителей,