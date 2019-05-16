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Парню, который ранил ножом троих милиционеров в гомельском троллейбусе, ужесточили наказание
17.05.2019 19:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Верховный суд ужесточил наказание для парня, который ранил ножом троих милиционеров в гомельском троллейбусе. 13 февраля Гомельский областной суд
Обвиняемый признан виновным в покушении на умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство), двух и более лиц, в связи с осуществлением ими служебной деятельности. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15,5 года в колонии усиленного режима,
В сообщении отмечается, что в остальной части приговор Гомельского областного суда оставлен без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, в начале апреля 2018 года 23-летний Никита Бас сбежал из учреждения открытого типа в Могилевской области, где отбывал срок (3 года) за хулиганство и незаконный оборот наркотиков. Его объявили в розыск. В мае его заметили в родном Гомеле, во время задержания парень оказал вооруженное сопротивление. Прямо в троллейбусе он
13 февраля этого года суд
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Верховный суд ужесточил наказание для парня, который ранил ножом троих милиционеров в гомельском троллейбусе. 13 февраля Гомельский областной суд приговорил его к...
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