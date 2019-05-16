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Парню, который ранил ножом троих милиционеров в гомельском троллейбусе, ужесточили наказание

17.05.2019 19:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Верховный суд ужесточил наказание для парня, который ранил ножом троих милиционеров в гомельском троллейбусе. 13 февраля Гомельский областной суд приговорил его к 13,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима.


Фото: Елена Бычкова

Обвиняемый признан виновным в покушении на умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство), двух и более лиц, в связи с осуществлением ими служебной деятельности. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15,5 года в колонии усиленного режима, сообщается на сайте Верховного суда.

В сообщении отмечается, что в остальной части приговор Гомельского областного суда оставлен без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в начале апреля 2018 года 23-летний Никита Бас сбежал из учреждения открытого типа в Могилевской области, где отбывал срок (3 года) за хулиганство и незаконный оборот наркотиков. Его объявили в розыск. В мае его заметили в родном Гомеле, во время задержания парень оказал вооруженное сопротивление. Прямо в троллейбусе он ранил ножом троих оперативников (их впоследствии оперировали). После этого обвиняемый прыгнул в Сож и пытался уплыть, его с лодки ОСВОДа подстрелили сотрудники ОМОНа.

13 февраля этого года суд приговорил парня к 13,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима. Суд также постановил взыскать с обвиняемого 3,5 тыс. рублей в пользу пострадавших милиционеров. Прокурор же просил дать обвиняемому 15,5 года. Обвиняемый свою вину не признал полностью.

 
Теги: Гомель
 
 
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Верховный суд ужесточил наказание для парня, который ранил ножом троих милиционеров в гомельском троллейбусе. 13 февраля Гомельский областной суд приговорил его к...
 
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