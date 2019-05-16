На Немиге после большого ремонта открыли известный «ночник» «Рублевский» под флагом новой компании

Источник материала: Tut.by

В центре Минска на проспекте Победителей, 1 в подвальном помещении открылся обновленный «Рублевский». TUT.BY посмотрел, как изменился известный «ночник» и узнал, как будет развиваться сеть.





После покупки бизнесменом Александром Мошенским, магазины «Рублевский» входят в группу компаний «Санта». Ремонт на Немиге — отработка новой концепции ребрендинга для всех «Рублевских».

Магазин открылся и пока будет работать под прежней вывеской, скидочная система для покупателей также останется прежней. А вот концепция магазина — больше от «Санты». Это первая точка сети после ребрендинга с новым хозяином.

Среди новшеств в этом магазине — пицца, которую готовят на месте почти за шесть рублей, витрина с мясом на гриле, кофемашина.















Изменились интерьер и навигация. Появились витрина с весовой свежезамороженной рыбой и холодильник с линейкой расширенных морских продуктов от «Санта Бремор». Говорят, что тут будут последние новинки компании, которых в других сетях не найти.

Несмотря на это, «рыбный» профиль магазинам объединенной сети присваивать не спешат.

Генеральный директор сети «Рублевский» Филипп Артеменко (до этого он долгое время был топ-менеджером в сети «Евроопт») объясняет: хоть вывеска и старая, но магазин — с новым концептом.





— У нас стоит задача — дошлифовать его до идеального состояния, учесть пожелания покупателей, провести реновацию всей сети. Нет никакой важности в том, чтобы повесить вывеску «Санты» — это сделать проще всего. Важно подготовить объект, чтобы покупатели увидели и оценили качественные изменения.

Артеменко говорит: после того, как концепция этого магазина будет отработана, начнут обновлять и другие магазины сети. Сроки тестирования концепта пока не раскрывают.

— Мы заявляли, что предположительно более 30 объектов в этом году мы введем в новом виде. Под какой вывеской этой будет — еще думаем, — говорит генеральный директор.





По словам Артеменко, отделиться от какой-то сети — не основная цель компании. Новая концепция складывается скорее из опыта «Санты», которая больше развита в регионах, и магазинов «Рублевский».

Вложения в реконструкцию Артеменко не называет, говорит лишь, что они были внушительными, довольно значимыми и сопоставимыми с суммой на открытие нового объекта.

— Можно сказать, что объект заново построен в существующем здании. Мы подходили ко всему рачительно, но на мелочах не экономили. Уделили внимание категориям фреш товаров, хорошо представлена фруктовая зона, расширена молочная и рыбная выкладки, появились выпечка и кофемашина. Как сеть, которая входит в крупный холдинг производителя продуктов питания, мы поддерживаем эти продукты у нас на полках и они совпадают с пожеланиями потребителей. Акцент у нас сделан на фреш категории.

















В магазине остались два выхода, один из них украшен литографией старого Минска и историей города. Подвальные окна перекрыты такими же историческими картинами. Зал не расширяли, но сделали пространство более комфортным за счет широких проходов между витринами. В магазине работают шесть касс. На ремонт потратили месяц.

Этот магазин в центре Минска будет работать до часу ночи.

В августе 2018 года группа компаний «Санта» бизнесмена Александра Мошенского приобрела сеть магазинов «Рублёвский» . Сумма сделки не разглашается. В «Санту» входят магазины под торговыми марками «Санта», «Санта&Фиш» и «Санта&Кэш». Основной регион присутствия — Брестская область. В составе сети «Рублевский» работают 73 магазина, 53 из них — в Минске. Под двумя брендами сейчас действуют 158 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 6,8 тысячи человек.



