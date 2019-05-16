Источник материала: Радзiма





Во время Великой Отечественной войны на фронтах сражались миллионы наших солдат, в тылу тысячи рабочих трудились во имя Победы. На оккупированной территории Беларуси партизаны и подпольщики тоже приближали день освобождения от фашизма. Здесь же, на оккупированной белорусской земле, во время войны рождались, жили, выживали вместе со своими родителями маленькие дети. Да, они еще были слишком малы, чтобы бороться против захватчиков, но перенесли не меньше страха, волнений, чем взрослые: они также терпели голод и холод, над ними издевались, их убивали фашистские изверги, не делая скидки на возраст. Именно им, детям войны, было посвящено мероприятие «Дети мира — детям войны», которое состоялось накануне праздника Великой Победы в глусской средней школе № 2.







В зале на мероприятии присутствовали педагоги-ветераны Нина Ивановна Ермалицкая, Екатерина Борисовна Кондрусевич, Маргарита Ивановна Радченко, Ирина Фоминична Товкач, Иван Демидович Киринский, журналист, писатель Наум Борисович Сандомирский, все они родились до или во время Великой Отечественной, также были приглашены учителя и ребята из Заелицкой и городских школ. С помощью музыкально-театральных номеров, подготовленных учителями и учениками второй школы Глуска, на какое-то время все присутствующие перенеслись в то страшное время, когда на нашу землю пришли захватчики.







Большое впечатление на всех произвело рисование песком, или, как его еще называют, песочная анимация. Юные талантливые художницы из глусской СШ № 2 с помощью обычного желтого песка показали историю нашей страны и нашей маленькой родины в годы Великой Отечественной войны. На экране сменялись картины: беззаботное мирное время, потом война — оружие, танки, обелиск и, наконец, цветы и надпись «С Днем Победы!».

Не оставила равнодушным никого и музыкально-театральная композиция, посвященная детям войны. Ребята рассказывали, кем хотели быть их ровесники в далекие 1940-е годы, и говорили, что эти мечты сбылись не у всех. Вот маленькая девочка из приграничного Бреста, мечтавшая стать врачом, — убита немцами в июне 1941 года… А вот маленький еврейский мальчик, который хотел стать летчиком, — расстрелян вместе с родителями на Мыслочанской горе… Следующая история. «Мы идем по болоту. Я сижу у бабушки на спине. И вдруг бабушка вместе со мной провалилась в «пельку» и начала тонуть. Я почувствовала, что мои ноги в воде, и стала кричать, плакать, просить: «Бабушка, милая, не замочи мои ножки, а то я опять заболею»… У последней истории был счастливый конец: маленькая девочка выжила, стала учителем и присутствовала на мероприятии. Это Екатерина Борисовна Кондрусевич, педагог-ветеран СШ № 2. Она не смогла сдержать эмоций, слезы сами катились из глаз, воспоминания опять вернули ее в страшные дни военного детства…







Действительно, никого не могли оставить равнодушными рассказанные истории. Даже мужчины, более сдержанные в эмоциях, чем женщины, уронили слезу… Это отметил и Наум Сандомирский, который внес огромный вклад в увековечивание памяти жертв Холокоста в Глуске. Еще он вспомнил, как в 2010 году открывали новый памятник расстрелянным евреям на Мыслочанской горе: «Было такое чувство, как будто души убитых в тот момент смотрели на всех присутствующих с высоты, как будто все они были рядом с нами…».

Еще одним не менее эмоциональным моментом мероприятия стал фильм «О тех, кто там был…», созданный Дмитрием и Оксаной Сокол. Фильм, снятый на основе воспоминаний очевидцев военных лет — жителей Глуска и Глусского района, победил в областном конкурсе видеороликов в номинации «Героическая история регионов и области».







Начальник отдела по образованию, спорту и туризму Светлана Лисица вручила семье Сокол Благодарность за результативное участие в конкурсе видеороликов, посвященных 75-летию освобождения Беларуси, и за значительный личный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Светлана Лисица, обращаясь к присутствующим в зале школьникам, отметила, что они последнее поколение, которое слышит рассказы о Великой Отечественной от реальных ее свидетелей, от тех, кто всё видел своими глазами, был, хотя и совсем юным, очевидцем событий.







Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

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