ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дети мира — детям войны

17.05.2019 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Радзiма

Дети мира — детям войны

Во время Великой Отечественной войны на фронтах сражались миллионы наших солдат, в тылу тысячи рабочих трудились во имя Победы. На оккупированной территории Беларуси партизаны и подпольщики тоже приближали день освобождения от фашизма. Здесь же, на оккупированной белорусской земле, во время войны рождались, жили, выживали вместе со своими родителями маленькие дети. Да, они еще были слишком малы, чтобы бороться против захватчиков, но перенесли не меньше страха, волнений, чем взрослые: они также терпели голод и холод, над ними издевались, их убивали фашистские изверги, не делая скидки на возраст. Именно им, детям войны, было посвящено мероприятие «Дети мира — детям войны», которое состоялось накануне праздника Великой Победы в глусской средней школе № 2.


Дети мира — детям войны

В зале на мероприятии присутствовали педагоги-ветераны Нина Ивановна Ермалицкая, Екатерина Борисовна Кондрусевич, Маргарита Ивановна Радченко, Ирина Фоминична Товкач, Иван Демидович Киринский, журналист, писатель Наум Борисович Сандомирский, все они родились до или во время Великой Отечественной, также были приглашены учителя и ребята из Заелицкой и городских школ. С помощью музыкально-театральных номеров, подготовленных учителями и учениками второй школы Глуска, на какое-то время все присутствующие перенеслись в то страшное время, когда на нашу землю пришли захватчики.


Дети мира — детям войны

Большое впечатление на всех произвело рисование песком, или, как его еще называют, песочная анимация. Юные талантливые художницы из глусской СШ № 2 с помощью обычного желтого песка показали историю нашей страны и нашей маленькой родины в годы Великой Отечественной войны. На экране сменялись картины: беззаботное мирное время, потом война — оружие, танки, обелиск и, наконец, цветы и надпись «С Днем Победы!».

Не оставила равнодушным никого и музыкально-театральная композиция, посвященная детям войны. Ребята рассказывали, кем хотели быть их ровесники в далекие 1940-е годы, и говорили, что эти мечты сбылись не у всех. Вот маленькая девочка из приграничного Бреста, мечтавшая стать врачом, — убита немцами в июне 1941 года… А вот маленький еврейский мальчик, который хотел стать летчиком, — расстрелян вместе с родителями на Мыслочанской горе… Следующая история. «Мы идем по болоту. Я сижу у бабушки на спине. И вдруг бабушка вместе со мной провалилась в «пельку» и начала тонуть. Я почувствовала, что мои ноги в воде, и стала кричать, плакать, просить: «Бабушка, милая, не замочи мои ножки, а то я опять заболею»… У последней истории был счастливый конец: маленькая девочка выжила, стала учителем и присутствовала на мероприятии. Это Екатерина Борисовна Кондрусевич, педагог-ветеран СШ № 2. Она не смогла сдержать эмоций, слезы сами катились из глаз, воспоминания опять вернули ее в страшные дни военного детства…


Дети мира — детям войны

Действительно, никого не могли оставить равнодушными рассказанные истории. Даже мужчины, более сдержанные в эмоциях, чем женщины, уронили слезу… Это отметил и Наум Сандомирский, который внес огромный вклад в увековечивание памяти жертв Холокоста в Глуске. Еще он вспомнил, как в 2010 году открывали новый памятник расстрелянным евреям на Мыслочанской горе: «Было такое чувство, как будто души убитых в тот момент смотрели на всех присутствующих с высоты, как будто все они были рядом с нами…».

Еще одним не менее эмоциональным моментом мероприятия стал фильм «О тех, кто там был…», созданный Дмитрием и Оксаной Сокол. Фильм, снятый на основе воспоминаний очевидцев военных лет — жителей Глуска и Глусского района, победил в областном конкурсе видеороликов в номинации «Героическая история регионов и области».


Дети мира — детям войны

Начальник отдела по образованию, спорту и туризму Светлана Лисица вручила семье Сокол Благодарность за результативное участие в конкурсе видеороликов, посвященных 75-летию освобождения Беларуси, и за значительный личный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Светлана Лисица, обращаясь к присутствующим в зале школьникам, отметила, что они последнее поколение, которое слышит рассказы о Великой Отечественной от реальных ее свидетелей, от тех, кто всё видел своими глазами, был, хотя и совсем юным, очевидцем событий.


Дети мира — детям войны

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

Фото автора

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время Великой Отечественной войны на фронтах сражались миллионы наших солдат, в тылу тысячи рабочих трудились во имя Победы. На оккупированной территории...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Это подготовка к Европейским играм?». Минчанка заметила в зоне вылета аэропорта голую стену
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика