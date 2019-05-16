«Это подготовка к Европейским играм?». Минчанка заметила в зоне вылета аэропорта голую стену

Источник материала: Tut.by

В зоне вылета Национального аэропорта «Минск» в союзном секторе — голые стены. Такой снимок прислали пользователи TUT.BY. Спросили в аэропорту, с чем это связано.

Читательница Анна летела 15 мая в Санкт-Петербург и сняла в зоне вылета Национального аэропорта «Минск» голые стены.

— Выглядит жутко. Ремонт перед Европейскими играми? — спросила минчанка.

Речь идет о союзном секторе аэровокзала.



В зоне вылета. Фото: TUT.BY

В пресс-службе аэропорта подтвердили: идет ремонт.

— На снимке — перегородка, которой оградили зону для пассажиров от той, где идут работы. Это сделали, чтобы минимизировать неудобства.

Ремонт проходит в зонах вылета 5−6 (в союзном секторе), куда пассажиры попадают после досмотра, работы уже завершаются. Около двух месяцев назад отремонтировали и помещения в зонах вылета 1−2.

Все это — часть очередного этапа модернизации аэровокзального комплекса, говорят в аэропорту. Совершенствуется инфраструктура терминала, увеличивается его пропускная способность.

Ремонт начали осенью 2018 года и планируют закончить к концу мая.

В прошлый раз реконструкцию провели к Чемпионату мира по хоккею, в 2014 году. Тогда емкость аэровокзала увеличили до 5,8 миллиона в год. Благодаря нынешней модернизации терминал сможет принимать уже до 7,5 миллиона пассажиров ежегодно.

За 2018 год Национальный аэропорт Минск обслужил 4,5 миллиона пассажиров. В конце апреля 2019 года в аэропорту заработала вторая взлетно-посадочная полоса, в начале мая ее официально открыл Александр Лукашенко.