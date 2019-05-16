|
«Это подготовка к Европейским играм?». Минчанка заметила в зоне вылета аэропорта голую стену
17.05.2019 20:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В зоне вылета Национального аэропорта «Минск» в союзном секторе — голые стены. Такой снимок прислали пользователи TUT.BY. Спросили в аэропорту, с чем это связано.
Читательница Анна летела 15 мая в Санкт-Петербург и сняла в зоне вылета Национального аэропорта «Минск» голые стены.
— Выглядит жутко. Ремонт перед Европейскими играми? — спросила минчанка.
Речь идет о союзном секторе аэровокзала.
В пресс-службе аэропорта подтвердили: идет ремонт.
— На снимке — перегородка, которой оградили зону для пассажиров от той, где идут работы. Это сделали, чтобы минимизировать неудобства.
Ремонт проходит в зонах вылета 5−6 (в союзном секторе), куда пассажиры попадают после досмотра, работы уже завершаются. Около двух месяцев назад отремонтировали и помещения в зонах вылета 1−2.
Все это — часть очередного этапа модернизации аэровокзального комплекса, говорят в аэропорту. Совершенствуется инфраструктура терминала, увеличивается его пропускная способность.
Ремонт начали осенью 2018 года и планируют закончить к концу мая.
В прошлый раз реконструкцию провели к Чемпионату мира по хоккею, в 2014 году. Тогда емкость аэровокзала
За 2018 год Национальный аэропорт Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аэропорту говорят, что идет модернизация аэровокзального комплекса
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)