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В Гродно солдат пытался покончить с собой. Минобороны дедовщину исключает
17.05.2019 20:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Читатели TUT.BY рассказали, что в одной из воинский частей, расположенных в Гродно, солдат-срочник пытался покончить жизнь самоубийством, вскрыв себе вены. Он, по словам знакомых, жаловался на дедовщину в части. В Министерстве обороны случай подтверждают, но говорят, что все было несколько по-другому и о дедовщине речи не идет.
Известно, что солдат отслужил в армии полгода. Он жаловался знакомым на дедовщину в своей части и на то, что с него требовали деньги старослужащие. Якобы даже писал про эти факты в анкетах, которые распространяются среди военнослужащих.
Солдата нашли в туалете, где он попытался вскрыть вены, вечером 15 мая.
— Командиром одного из полков Гродненского гарнизона назначена проверка по данному факту. Действия военнослужащего, нанесшего себе царапины на предплечье, не представляют угрозу для жизни и здоровья. Известно, что раньше молодой человек неоднократно проходил обследования в специализированных медицинских учреждениях, в том числе и для диагностики расстройства адаптации, смешенного расстройства эмоций и поведения. По заключению специалистов — психически здоров. Если проверка установит что поступок военнослужащего был направлен на уклонение от воинской службы, то он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье «Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом», — рассказали в пресс-службе Министерства обороны.
Сейчас солдат находится на обследовании в специализированном медучреждении.
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В одной из воинский частей, расположенных в Гродно, солдат-срочник пытался покончить жизнь самоубийством, вскрыв себе вены. Он, по словам знакомых, жаловался на...
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