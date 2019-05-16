В Гродно солдат пытался покончить с собой. Минобороны дедовщину исключает

Источник материала: Tut.by

Читатели TUT.BY рассказали, что в одной из воинский частей, расположенных в Гродно, солдат-срочник пытался покончить жизнь самоубийством, вскрыв себе вены. Он, по словам знакомых, жаловался на дедовщину в части. В Министерстве обороны случай подтверждают, но говорят, что все было несколько по-другому и о дедовщине речи не идет.

Известно, что солдат отслужил в армии полгода. Он жаловался знакомым на дедовщину в своей части и на то, что с него требовали деньги старослужащие. Якобы даже писал про эти факты в анкетах, которые распространяются среди военнослужащих.

Солдата нашли в туалете, где он попытался вскрыть вены, вечером 15 мая.

В Министерстве обороны случай подтвердили, однако рассказали, что у парня на руке были лишь царапины.

— Командиром одного из полков Гродненского гарнизона назначена проверка по данному факту. Действия военнослужащего, нанесшего себе царапины на предплечье, не представляют угрозу для жизни и здоровья. Известно, что раньше молодой человек неоднократно проходил обследования в специализированных медицинских учреждениях, в том числе и для диагностики расстройства адаптации, смешенного расстройства эмоций и поведения. По заключению специалистов — психически здоров. Если проверка установит что поступок военнослужащего был направлен на уклонение от воинской службы, то он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье «Уклонение от воинской службы путем членовредительства или иным способом», — рассказали в пресс-службе Министерства обороны.

Сейчас солдат находится на обследовании в специализированном медучреждении.