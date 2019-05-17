Табельное оружие нашли, версия о похищении на авто - не приоритетная. СК - об убийстве сотрудника ГАИ

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет рассказал о том, что было сделано за сутки после Могилева">убийства сотрудника ГАИ — лейтенанта милиции Евгения Потаповича в Могилевском районе. Табельное оружие найдено, лейтенант погиб после выстрела в голову, проверяется версия о похищении милиционера, но она не является приоритетной. В качестве подозреваемых пока никто не задержан.



Фото: СК

Согласно предварительному заключению экспертов, смерть милиционера наступила в результате огнестрельного ранения в голову. Сейчас ожидают заключения судебно-медицинской и иных экспертиз.

О похищении сотрудника ДПС при исполнении своих служебных обязанностей людьми в черной «Волге» стало известно 16 мая. Из расшифровки аудиозаписи ориентировки милиции выяснилось, что около 18 часов он выбыл для разбирательства на ДТП. В 18.27 лейтенант прислал сообщение по Viber: «Срочно. Черная „Волга“. Три цыгана. Регистрационный знак — русский». После этого он пропал с табельным оружием. Еще через некоторое время убитого инспектора нашли под Могилевом. Весь личный состав милиции Могилевской области поднят по тревоге, на дорогах всей страны выставлены блокпосты. СК возбудил уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ по ст. 362 УК. Ход расследования — на личном контроле главы СК Носкевича.

«Допрошены родственники, знакомые погибшего и иные свидетели. Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела обнаруженные вещественные доказательства: личные вещи, документы (в т. ч. служебное удостоверение), мобильный телефон, табельное оружие», — сообщили в СК.

Следователи рассматривают несколько версий случившегося, в том числе проверяется версия о похищении милиционера неизвестными на автомобиле черного цвета, однако, исходя из полученных в ходе расследования сведений, она не является приоритетной.

По данным следствия, около 18 часов 16 мая погибший милиционер находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской Могилева напротив здания Облпотребсоюза, где сел в неустановленный автомобиль. Позже молодого человека обнаружили погибшим. В ведомстве сообщили, что в качестве подозреваемых пока никто не задержан.

Просьба к лицам, которые обладают значимой информацией в этой связи, сообщить об этом следствию по телефонам: 8 (017) 389-50-02, 8 (0222) 23-05-00.