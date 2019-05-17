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Табельное оружие нашли, версия о похищении на авто - не приоритетная. СК - об убийстве сотрудника ГАИ
17.05.2019 22:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет
Согласно предварительному заключению экспертов, смерть милиционера наступила в результате огнестрельного ранения в голову. Сейчас ожидают заключения судебно-медицинской и иных экспертиз.
«Допрошены родственники, знакомые погибшего и иные свидетели. Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела обнаруженные вещественные доказательства: личные вещи, документы (в т. ч. служебное удостоверение), мобильный телефон, табельное оружие», — сообщили в СК.
Следователи рассматривают несколько версий случившегося, в том числе проверяется версия о похищении милиционера неизвестными на автомобиле черного цвета, однако, исходя из полученных в ходе расследования сведений, она не является приоритетной.
По данным следствия, около 18 часов 16 мая погибший милиционер находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской Могилева напротив здания Облпотребсоюза, где сел в неустановленный автомобиль. Позже молодого человека обнаружили погибшим. В ведомстве сообщили, что в качестве подозреваемых пока никто не задержан.
Просьба к лицам, которые обладают значимой информацией в этой связи, сообщить об этом следствию по телефонам: 8 (017) 389-50-02, 8 (0222) 23-05-00.
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Табельное оружие нашли, версия о похищении на авто - не приоритетная. СК - об убийстве сотрудника ГАИ
Табельное оружие найдено, лейтенант погиб после выстрела в голову, проверяется версия о похищении милиционера, но она не является приоритетной. В качестве...
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