Вертолет МЧС чуть не столкнулся со своим грузом, который занесло порывом ветра. Никто не пострадал

Источник материала: Tut.by

С вертолетом МЧС 17 мая произошел опасный момент в воздухе. Это случилось во время перевозки части Ту-154 на авиаремонтном заводе, сообщил канал в Telegram NEXTA.

На видео в телеграм-канале видно, что вертолет переносил часть самолета. Порыв ветра понес груз прямо на вертолет.

Официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий подтвердил TUT.BY: ситуация произошла во время переноса частей самолета Ту-154 с территории Национального аэропорта Минск.

«Из-за резкого порыва ветра экипажем в строгом соответствии с полетными инструкциями был осуществлен сброс груза. При этом экипаж выбрал для этого безопасное место вне населенных пунктов. Никто не пострадал. Части фюзеляжей самолетов используются в качестве тренажеров для подготовки различных специалистов».