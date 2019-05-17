ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вертолет МЧС чуть не столкнулся со своим грузом, который занесло порывом ветра. Никто не пострадал

17.05.2019 21:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С вертолетом МЧС 17 мая произошел опасный момент в воздухе. Это случилось во время перевозки части Ту-154 на авиаремонтном заводе, сообщил канал в Telegram NEXTA.

На видео в телеграм-канале видно, что вертолет переносил часть самолета. Порыв ветра понес груз прямо на вертолет.

Официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий подтвердил TUT.BY: ситуация произошла во время переноса частей самолета Ту-154 с территории Национального аэропорта Минск.

«Из-за резкого порыва ветра экипажем в строгом соответствии с полетными инструкциями был осуществлен сброс груза. При этом экипаж выбрал для этого безопасное место вне населенных пунктов. Никто не пострадал. Части фюзеляжей самолетов используются в качестве тренажеров для подготовки различных специалистов».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С вертолетом МЧС 17 мая произошел опасный момент в воздухе. Это случилось во время перевозки части старого Ту-154 на авиаремонтном заводе, сообщил канал в Telegram NEXTA.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно солдат пытался покончить с собой. Минобороны дедовщину исключает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика