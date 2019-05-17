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Вертолет МЧС чуть не столкнулся со своим грузом, который занесло порывом ветра. Никто не пострадал
17.05.2019 21:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С вертолетом МЧС 17 мая произошел опасный момент в воздухе. Это случилось во время перевозки части Ту-154 на авиаремонтном заводе,
На видео в телеграм-канале видно, что вертолет переносил часть самолета. Порыв ветра понес груз прямо на вертолет.
Официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий подтвердил TUT.BY: ситуация произошла во время переноса частей самолета Ту-154 с территории Национального аэропорта Минск.
«Из-за резкого порыва ветра экипажем в строгом соответствии с полетными инструкциями был осуществлен сброс груза. При этом экипаж выбрал для этого безопасное место вне населенных пунктов. Никто не пострадал. Части фюзеляжей самолетов используются в качестве тренажеров для подготовки различных специалистов».
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С вертолетом МЧС 17 мая произошел опасный момент в воздухе. Это случилось во время перевозки части старого Ту-154 на авиаремонтном заводе, сообщил канал в Telegram NEXTA.
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