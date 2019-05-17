Спорт на любой вкус и возраст. «День ДОСААФ» в Кореличах вызвал шквал эмоций и массу впечатлений (фоторепортаж)

Источник материала: Полымя

Сегодня «День ДОСААФ» состоялся в г.п. Кореличи, где создан филиал Новогрудской районной организационной структуры Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь, или ДОСААФ. Кореличский район — двенадцатый в области, где ДОССАФ активно работает и развивается.

В торжественной церемонии открытия мероприятия приняли участие заместитель председателя центрального совета ДОССАФ РБ Александр Владимирович Драгун, заместитель председателя Кореличского райисполкома Руслан Юрьевич Абрамчик, председатель совета Гродненской областной организационной структуры ДОССАФ Виктор Викторович Лях, председатель Новогрудской районной организационной структуры ДОССАФ Владимир Валерьевич Шестель, начальник обособленной группы военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов Валентин Аркадьевич Васько и другие гости, а также многочисленные зрители мероприятия.

























ДОСААФ является ведущей структурой в Беларуси по подготовке водительских кадров различных категорий. За прошлый год в автошколах ДОССАФ подготовлено более 13 тысяч водителей. Так что, если вы хотите стать водителем, добро пожаловать в ДОСААФ.

















В организационных структурах ДОССАФ активно развиваются 11 видов спорта: мотоспорт, автоспорт, картинг, авиамодельный спорт, ракетомодельный спорт, радиоспорт и другие. Развивается новое направление — пейнтбол, страйкбол, лазертаг. Возможно в скором будущем в Кореличах начнут работу кружки по одному из данных видов спорта.

Кореличчане пришли на мероприятие целыми семьями. И ни сколько не пожалели об этом. Ведь они смогли своими глазами увидеть выставки пневматического оружия, судо-, авиа- и ракетомоделей, понаблюдать мастер-классы различных видов спорта.













Знакомьтесь, Карина Черник и её папа Юрий. Карина занимается мотокроссом в Лидско-Берёзовском РОС ДОСААФ всего один год, однако её мастерство вызвало истинное восхищение. Казалось бы, мотокросс предназначен совсем не для девочек. Однако Карина доказывает обратное.

По словам папы, дочка пришла в спорт осознанно. А развивает мотокросс в ребенке реакцию, выносливость, волю к победе и бесстрашие. Хотя папа признаётся, что ему страшно за дочку, когда она так гоняет.





















































Пожалуй, одним из самых запоминающихся для кореличчан событий уходящей пятницы станет возможность не только увидеть, но и полетать на вертолёте МИ-2 Минского аэроклуба.









Вот она, Кореличчина, с высоты птичьего полёта, как на ладони. Во время полёта эмоции и впечатления зашкаливали. Словами описать ощущения, которые я переживала за 6 минут полёта, сложно, это нужно прочувствовать. Одним словом, драйв, адреналин и незабываемые эмоции. Огромная благодарность организаторам мероприятия за возможность увидеть и сфотографировать кореличскую землю в новом ракурсе. Несомненно, мой первый полёт удался.





















Оксана ЯНУШ

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