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Православные верующие Кореличского района смогут приложиться к мощам святителя Николая уже в эти выходные

17.05.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Православные верующие Кореличского района смогут приложиться к мощам святителя Николая уже в эти выходные

17 мая на Кореличчину привезена икона с мощами святителя Николая.

— С 2012 года икона с мощами святителя Николая находится в Никольском храме города Новогрудок, — рассказывает благочинный церквей Кореличского округа протоиерей Николай Орса. — С 17 по 19 мая она будет пребывать  на территории Кореличского района.

Приложиться к частицам мощей святого можно:

18 мая с 18.00 — богослужение  (храм святых апостолов Петра и Павла г.п. Кореличи);

19 мая с 9.00 — божественная литургия (храм святых апостолов Петра и Павла г.п. Кореличи).

19 мая в г.п. Кореличи состоятся молебны у поклонных крестов на улицах Октябрьская (14.00), Красноармейская (14.30), также возле часовни по улице Гастелло (15.00), возле рынка (15.30), у здания Кореличской центральной районной больницы (16.00).

Православные верующие Кореличского района смогут приложиться к мощам святителя Николая уже в эти выходные

Святитель Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских, прославился как великий угодник Божий. С детских лет Николай преуспевал в изучении Божественного Писания; днем он не выходил из храма, а ночью молился и читал книги, созидая в себе достойное жилище Святого Духа.

Несмотря на великую кротость духа и чистоту сердца, святитель Николай был ревностным и дерзновенным воином Церкви Христовой. Ратоборствуя с духами злобы, святитель обходил языческие капища и храмы в самом городе Миры и его окрестностях, сокрушая идолов и обращая в прах капища. В 325 году святитель Николай был участником I Вселенского Собора, принявшего Никейский Символ веры, и ополчался со святыми Сильвестром, папой Римским, Александром Александрийским, Спиридоном Тримифунтским и другими от 318 святых отцов Собора на еретика Ария.

В пылу обличения святитель Николай, пламеневший ревностью ко Господу, даже заушил лжеучителя, за это он был лишен святительского омофора и посажен под стражу. Однако нескольким святым отцам было открыто в видении, что Сам Господь и Богоматерь посвятили святого во епископа, подав ему Евангелие и омофор. Отцы Собора, уразумев, что дерзновение святителя угодно Богу, прославили Господа, а Его святого угодника восстановили в святительском сане. Вернувшись в свою епархию, святитель принес ей мир и благословение, сея слово Истины, пресекая в самом корне неправомыслие и суетное мудрствование, обличая закоренелых еретиков и врачуя падших и уклонившихся по неведению. Он был поистине свет миру и соль земли, ибо житие его было светло и слово его было растворено солью премудрости.

Еще при жизни святитель совершал многие чудеса. Из них наибольшую известность доставило святителю избавление от смерти трех мужей, неправедно осужденных корыстолюбивым градоначальником. Святитель смело подошел к палачу и удержал его меч, уже занесенный над головами осужденных. Градоначальник, обличенный святителем Николаем в неправде, раскаялся и просил его о прощении. При этом присутствовали три военачальника, посланные императором Константином во Фригию. Они еще не подозревали, что им вскоре также придется искать заступничества у святителя Николая, так как их незаслуженно оклеветали перед императором и обрекли на смерть.

Явившись во сне святому равноапостольному Константину, святитель Николай призвал его отпустить неправедно осужденных на смерть военачальников, которые, находясь в темнице, молитвенно призывали на помощь святителя. Много других чудес совершил он, долгие годы подвизаясь в своем служении. По молитвам святителя город Миры был спасен от тяжкого голода. Явившись во сне одному итальянскому купцу и оставив ему в залог три золотых монеты, которые тот обрел в своей руке, пробудившись наутро, попросил его приплыть в Миры и продать там жито. Не раз спасал святитель утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах.

Достигнув глубокой старости, святитель Николай мирно отошел ко Господу († 345-351). Честные его мощи хранились нетленными в местной кафедральной церкви и источали целебное миро, от которого многие получали исцеления. В 1087 году мощи его были перенесены в итальянский город Бари, где почивают и поныне (22 мая н.с., 9 мая с.с.).

Инна ЛЕЙКО

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17 мая на Кореличчину привезена икона с мощами святителя Николая. — С 2012 года икона с мощами святителя Николая находится
 
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