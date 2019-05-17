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ГАИ в выходные усилит контроль в местах массового отдыха

17.05.2019 20:14 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ГАИ в выходные усилит контроль в местах массового отдыха
Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные инспекторы Госавтоинспекции уделят особое внимание соблюдению ПДД в местах массового отдыха. Также будут выявлять нетрезвых участников дорожного движения, бесправников и пешеходов-нарушителей, сообщили БЕЛТА в ГАИ.

Остановка и стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями запрещены. Нарушение ПДД влечет административную ответственность, напомнили в Госавтоинспекции.

Правила дорожного движения строго и однозначно запрещают всем водителям управлять транспортным средством, когда они находятся в состоянии алкогольного опьянения либо под наркотическими средствами, психотропными, токсическими и другими одурманивающими веществами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные инспекторы Госавтоинспекции уделят особое внимание соблюдению ПДД в местах массового отдыха. Также будут...
 
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