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ГАИ в выходные усилит контроль в местах массового отдыха
17.05.2019 20:14 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные инспекторы Госавтоинспекции уделят особое внимание соблюдению ПДД в местах массового отдыха. Также будут выявлять нетрезвых участников дорожного движения, бесправников и пешеходов-нарушителей, сообщили БЕЛТА в ГАИ.
Остановка и стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями запрещены. Нарушение ПДД влечет административную ответственность, напомнили в Госавтоинспекции.
Правила дорожного движения строго и однозначно запрещают всем водителям управлять транспортным средством, когда они находятся в состоянии алкогольного опьянения либо под наркотическими средствами, психотропными, токсическими и другими одурманивающими веществами.-0-
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные инспекторы Госавтоинспекции уделят особое внимание соблюдению ПДД в местах массового отдыха. Также будут...
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