Защити себя и своих близких. Республиканская акция «Дом без насилия» прошла в Пинском районе

Источник материала: Полесская правда

С 15 по 26 апреля в Беларуси проводилась республиканская акция «Дом без насилия», цель которой – привлечь внимание общественности к проблемам насилия в семье и защитить жертв домашних тиранов.

Во время акции представители всех субъектов профилактики выезжали не только в те семьи, где случилось насилие, но и посещали многодетные семьи, пожилых людей, проживающих с родственниками, ведущими асоциальный образ жизни, одиноко проживающих с целью профилактики насилия среди социально не защищенных слоев населения.

Много профилактических мероприятий, призванных минимизировать тяжкие последствия бытового насилия, прошло и в Пинском районе. Так, на базе Ставокского сельисполкома состоялось заседание межведомственного совета по профилактике насилия в семье под председательством заместителя председателя райисполкома Д.Г. Полховского, куда были приглашены представители 3 сельсоветов – Валищенского, Логишинского, Ставокского. Председатели сельисполкомов рассказали о работе, проводимой с гражданами, совершившими правонарушения. Выступили и сами правонарушители. С ними впоследствии была проведена профилактическая беседа.

Информационная акция «Вместе против насилия» состоялась в Парохонской СШ. Участие в ней приняли инспектор ИДН Пинского РОВД О.Н. Сергиенко, социальный педагог СПЦ Пинского района Е.В. Кондратюк, психолог районного территориального центра соцобслуживания населения А.В. Геврасева, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации О.С. Жук.

Родителям рассказали, как обезопасить детей в Интернете, о республиканской акции «Дом без насилия». Также они получили информационные буклеты, из которых можно узнать, куда обращаться за помощью в случае насилия, в случае трудной жизненной ситуации, об услуге временного приюта «Кризисная комната». Кроме того, во время встречи был сделан акцент на безопасности детей в свободное от учебы время, на каникулах. Родителям напомнили о том, что они должны не только осуществлять уход за детьми, но и отвечать за их безопасность.

Также прозвучала информация об основных критериях семейного неблагополучия, о том, какие условия жизни, воспитания и содержания родители должны обеспечивать своим детям, о профилактике раннего неблагополучия. Участники информационной акции, кроме того, посетили семьи, где были зафиксированы случаи насилия в семейно-бытовых отношениях. Побывали также в семьях, где дети находятся в социально опасном положении. Все они получили информационные буклеты. Жертвам насилия разъяснили, куда можно обращаться за помощью, а с агрессорами провели профилактическую работу, рассказали об ответственности за причинение насилия в отношении своих близких родственников.

В рамках акции «Дом без насилия», месячника Красного Креста, а также в преддверии праздника Пасхи корреспонденту «Полесской правды» вместе с представителями территориального центра соцобслуживания населения Пинского района – заведующей отделением социальной адаптации и реабилитации О.С. Жук и заведующей отделением первичного приема, информации, анализа и прогнозирования О.П. Ребковец, председателем районной организации Белорусского общества Красного Креста М.П. Шикелей довелось побывать в некоторых многодетных семьях, семьях, где ухаживают за инвалидами, у одиноких людей в деревнях Городище, Пинковичи и Почапово. Участники акции интересовались условиями их проживания, чем можно помочь в сложившейся ситуации, проверяли исполнение данных ранее предписаний.



К примеру, в семье Скибарь папа Иван Николаевич воспитывает один троих детей, мама была лишена родительских прав. Причем в семье есть ребенок-инвалид – дочь Юлия. Сейчас у служб, в поле зрения которых находится семья, все меньше вопросов и претензий к главе семьи, ситуация постепенно налаживается. Вот недавно, как рассказал Иван Николаевич, он купил трактор для обработки земли в огороде, сделал ремонт в кухне, занимается уборкой в доме. Во многом сыну с детьми помогает его мама, бабушка ребят. Большую помощь, по словам И.Н. Скибаря, оказывает местный сельисполком. Так совместными усилиями в семье стараются преодолеть трудности, иначе у отца могут забрать детей. А этого никак нельзя допустить.





Побывали в тот день и в семье инвалида 1-й группы В.Н. Терентьева из д. Городище, инвалида 1-й группы М.В. Минича и С.Н. Левай из д. Почапово. Все они в преддверии праздника Пасхи получили продуктовые наборы от районной организации Белорусского общества Красного Креста. Всего такие наборы, по словам М.П. Шикели, получат 40 семей из числа инвалидов, многодетных, участников Великой Отечественной войны.









Участники акции, в числе которых и представители Пинского РОВД, побывали также в Логишинском и Ласицком сельсоветах и посетили семьи социально уязвимых категорий.

В рамках акции «Дом без насилия» в районе прошли и многие другие мероприятия. Так, сотрудниками ТЦСОН были проведены информационные акции для работников социально-педагогического центра г.п. Логишин, в Пинском медколледже для сотрудников и учащихся учебного заведения, для членов районной ветеранской организации.

Кроме того, в Пинском РОВД состоялась информационная встреча граждан, состоящих на учете по семейно-бытовым отношениям, ведущих асоциальный образ жизни, с психологом и заместителем начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Пинского РОВД, которые рассказали об ответственности за повторное проявление насилия в отношении близких людей.

Инна УРБАНОВИЧ.

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