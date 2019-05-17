|
Защити себя и своих близких. Республиканская акция «Дом без насилия» прошла в Пинском районе
18.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
С 15 по 26 апреля в Беларуси проводилась республиканская акция «Дом без насилия», цель которой – привлечь внимание общественности к проблемам насилия в семье и защитить жертв домашних тиранов.
Во время акции представители всех субъектов профилактики выезжали не только в те семьи, где случилось насилие, но и посещали многодетные семьи, пожилых людей, проживающих с родственниками, ведущими асоциальный образ жизни, одиноко проживающих с целью профилактики насилия среди социально не защищенных слоев населения.
Много профилактических мероприятий, призванных минимизировать тяжкие последствия бытового насилия, прошло и в Пинском районе. Так, на базе Ставокского сельисполкома состоялось заседание межведомственного совета по профилактике насилия в семье под председательством заместителя председателя райисполкома Д.Г. Полховского, куда были приглашены представители 3 сельсоветов – Валищенского, Логишинского, Ставокского. Председатели сельисполкомов рассказали о работе, проводимой с гражданами, совершившими правонарушения. Выступили и сами правонарушители. С ними впоследствии была проведена профилактическая беседа.
Информационная акция «Вместе против насилия» состоялась в Парохонской СШ. Участие в ней приняли инспектор ИДН Пинского РОВД О.Н. Сергиенко, социальный педагог СПЦ Пинского района Е.В. Кондратюк, психолог районного территориального центра соцобслуживания населения А.В. Геврасева, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации О.С. Жук.
Родителям рассказали, как обезопасить детей в Интернете, о республиканской акции «Дом без насилия». Также они получили информационные буклеты, из которых можно узнать, куда обращаться за помощью в случае насилия, в случае трудной жизненной ситуации, об услуге временного приюта «Кризисная комната». Кроме того, во время встречи был сделан акцент на безопасности детей в свободное от учебы время, на каникулах. Родителям напомнили о том, что они должны не только осуществлять уход за детьми, но и отвечать за их безопасность.
Также прозвучала информация об основных критериях семейного неблагополучия, о том, какие условия жизни, воспитания и содержания родители должны обеспечивать своим детям, о профилактике раннего неблагополучия. Участники информационной акции, кроме того, посетили семьи, где были зафиксированы случаи насилия в семейно-бытовых отношениях. Побывали также в семьях, где дети находятся в социально опасном положении. Все они получили информационные буклеты. Жертвам насилия разъяснили, куда можно обращаться за помощью, а с агрессорами провели профилактическую работу, рассказали об ответственности за причинение насилия в отношении своих близких родственников.
В рамках акции «Дом без насилия», месячника Красного Креста, а также в преддверии праздника Пасхи корреспонденту «Полесской правды» вместе с представителями территориального центра соцобслуживания населения Пинского района – заведующей отделением социальной адаптации и реабилитации О.С. Жук и заведующей отделением первичного приема, информации, анализа и прогнозирования О.П. Ребковец, председателем районной организации Белорусского общества Красного Креста М.П. Шикелей довелось побывать в некоторых многодетных семьях, семьях, где ухаживают за инвалидами, у одиноких людей в деревнях Городище, Пинковичи и Почапово. Участники акции интересовались условиями их проживания, чем можно помочь в сложившейся ситуации, проверяли исполнение данных ранее предписаний.
В рамках акции «Дом без насилия» в районе прошли и многие другие мероприятия. Так, сотрудниками ТЦСОН были проведены информационные акции для работников социально-педагогического центра г.п. Логишин, в Пинском медколледже для сотрудников и учащихся учебного заведения, для членов районной ветеранской организации.
Кроме того, в Пинском РОВД состоялась информационная встреча граждан, состоящих на учете по семейно-бытовым отношениям, ведущих асоциальный образ жизни, с психологом и заместителем начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Пинского РОВД, которые рассказали об ответственности за повторное проявление насилия в отношении близких людей.
Инна УРБАНОВИЧ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)