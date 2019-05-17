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Пинский районный центр занятости объявил о срочном формировании группы для обучения профессии продавца

18.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинский районный центр занятости объявил о срочном формировании группы для обучения профессии продавца
ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН!

Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома СРОЧНО формирует группу для обучения по востребованной на рынке труда профессии  продавец (срок обучения 2 месяца).

Обучение бесплатное, слушателям выплачивается стипендия.

За более подробной информацией обращаться в отдел занятости по адресу:
г. Пинск, ул. Куликова, 29, каб.18.

Справки по телефонам: 31-60-45, 32-22-12, 32-22-87.

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