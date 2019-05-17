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Пинский районный центр занятости объявил о срочном формировании группы для обучения профессии продавца
18.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома СРОЧНО формирует группу для обучения по востребованной на рынке труда профессии продавец (срок обучения 2 месяца).
Обучение бесплатное, слушателям выплачивается стипендия.
За более подробной информацией обращаться в отдел занятости по адресу:
Справки по телефонам: 31-60-45, 32-22-12, 32-22-87.
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