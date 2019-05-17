Новости об убийстве, откровения ЛГБТ-молодежи, урожай огурцов и поездка в такси - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Дождались выходных! Есть еще одна хорошая новость: синоптики обещают хорошую погоду , и без дождей. Гардероб, надеемся, вы уже обновили ( одежда изо льна , например, подойдет) и мороженое с васильком попробовали, а то говорят, что кое-где пропало из продажи. Пока пьете утренний кофе, мы вам быстренько расскажем о главных событиях пятницы.





А мы в Международный день борьбы с гомофобией расспросили гомосексуальную молодежь Беларуси о том, как родители восприняли каминг-аут, опасно ли ходить по улицам за руку с партнером и сталкиваются ли они с дискриминацией в повседневной жизни. Несколько молодых людей пришли в нашу студию и откровенно рассказали о своей жизни . А еще у нас вчера вышла очень сложная история. Гей утверждает, что к нему в квартиру пришли неизвестные милиционеры, очень грубо обошлись с ним, забрали в отделение, где он попытался покончить с собой. Теперь парень находится за пределами страны, а в ситуации пытаются разобраться его адвокаты.

о том, как родители восприняли каминг-аут, опасно ли ходить по улицам за руку с партнером и сталкиваются ли они с дискриминацией в повседневной жизни. Несколько молодых людей пришли в нашу студию и . А еще у нас вчера вышла очень сложная история. Гей утверждает, что милиционеры, очень грубо обошлись с ним, забрали в отделение, где он попытался покончить с собой. Теперь парень находится за пределами страны, а в ситуации пытаются разобраться его адвокаты. Все же маячит надежда на шенгенские визы за 35 евро. Наконец Беларусь и Евросоюз закончили переговоры по соглашениям по реадмиссии и упрощении визового режима. Осталось только подписать. Вопрос только — когда это будет? Кстати, про отношения нашей страны с ЕС. В новом выпуске «Разжевано» наш политический обозреватель объяснил, почему спустя десять лет после запуска Восточного партнерства Минск и Брюссель не могут похвастаться прорывными успехами в отношениях .

по соглашениям по реадмиссии и упрощении визового режима. Осталось только подписать. Вопрос только — когда это будет? Кстати, про отношения нашей страны с ЕС. В новом выпуске наш политический обозреватель объяснил, почему спустя десять лет после запуска Восточного партнерства Минск и Брюссель . От «Табакерок» никуда не денемся. Но! В Минске они будут выполнены в другом дизайне. Здесь можно узнать, где будут устанавливать эти ларьки и какие есть ограничения по их размещению.





Ведущего программы «Экономика на пальцах» Сергея Чалого оштрафовали на 255 рублей (10 базовых величин) за участие в несанкционированном «Чернобыльском шляхе» 26 апреля. Подробности истории вы найдете здесь .

на 255 рублей (10 базовых величин) за участие в несанкционированном «Чернобыльском шляхе» 26 апреля. Подробности истории вы найдете . Вы помните скандал вокруг вакцины «Эупента»? Он разгорелся после трагедии в Ганцевичском районе. Родители принесли малыша на плановую вакцинацию. После введения нескольких прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован бригадой скорой помощи. К сожалению, спасти малыша не удалось. Тогда стало известно, южнокорейская вакцина не была занесена в Реестр лекарственных средств Беларуси. Вот теперь зарегистрировали . После проверки в СК пришли к выводу, что в смерти двухмесячного ребенка не виноваты ни вакцины, ни медики.

«Эупента»? Он разгорелся после трагедии в Ганцевичском районе. Родители принесли малыша на плановую вакцинацию. После введения нескольких прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован бригадой скорой помощи. К сожалению, спасти малыша не удалось. Тогда стало известно, южнокорейская вакцина не была занесена в Реестр лекарственных средств Беларуси. Вот теперь . После проверки в СК пришли к выводу, что в смерти двухмесячного ребенка не виноваты ни вакцины, ни медики. Говорят, огурцы уродили в этом году. Вроде бы хорошо, но вот фермеры не рады , потому что перекупщики сбивают цены: закупают овощ за небольшие деньги, продают с накруткой. Продавцы же говорят, что цену формирует рынок, огурцов в этом году много, вот цены и падают. Кстати, мы и на рынок сходили, узнали для вас цены на огурчики.





Вас тоже возмутили истории, где таксисты брали за небольшие расстояния весьма приличные суммы? Мы решили разобраться, сколько реально стоит километр поездки и из чего складывается эта цифра. Поговорили с водителями, посчитали их затраты. Смотрите, к каким выводам мы пришли.

и из чего складывается эта цифра. Поговорили с водителями, посчитали их затраты. Смотрите, к каким выводам мы пришли. И про спорт напоследок. Генеральный директор «Динамо-Минск» Дмитрий Басков заявил, что клубу не удалось подписать контракт с Александром Андриевским , которого ранее объявили главным тренером. Как так? А Виктория Азаренко, к сожалению, проиграла в четвертьфинале грунтового турнира в Риме (призовой фонд — 3,4 млн долларов).

Все новости пятницы, 17 мая

Кстати, выпускники, внимание! Последний звонок в Минске пройдет раньше, чем в регионах. Все потому, что 30 мая исполнится 20 лет со дня трагических событий, произошедших в столице в подземном переходе станции метро «Немига».

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