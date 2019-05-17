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Новости об убийстве, откровения ЛГБТ-молодежи, урожай огурцов и поездка в такси - все за вчера

18.05.2019 09:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Дождались выходных! Есть еще одна хорошая новость: синоптики обещают хорошую погоду, и без дождей. Гардероб, надеемся, вы уже обновили (одежда изо льна, например, подойдет) и мороженое с васильком попробовали, а то говорят, что кое-где пропало из продажи. Пока пьете утренний кофе, мы вам быстренько расскажем о главных событиях пятницы.

  • Все мысли вчера были заняты новостями об убитом сотруднике ГАИ. Мы поговорили с другом молодого лейтенанта, узнали, каким он был. Побывали в районе, где проживают представители цыганской диаспоры. Нам рассказали, как милиция проводила здесь проверку. Ранее сообщалось, что погибшего сотрудника ГАИ в этом районе, предположительно, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Ближе к ночи следователи рассказали, что известно по делу спустя сутки после преступления: оружие нашли, лейтенант погиб после выстрела в голову, а версия о похищении на черном авто не является приоритетной. Увы, в качестве подозреваемых пока никто не задержан. Сегодня парня похоронят. После трагедии в Могилеве вспомнили другие случаи, которые унесли жизни правоохранителей.
  • Нескончаемой вереницей идут суды над фигурантами «дела медиков». Вчера бывшего главного врача 1-й городской клинической больницы приговорили к 4 годам колонии. Олега Фомина обвинили в получении взятки на сумму около трех тысяч долларов. По этому же делу поразило новое задержание — главного анестезиолога-реаниматолога Беларуси, лауреата Госпремии. СК возбудил дело в отношении Александра Дзядзько по фактам получения взяток от представителей коммерческих структур.
  • Также прошел суд над организатором секс-вечеринки в Боровлянах, которую летом 2018-го разогнала милиция. Его судили за изнасилование и создание притона для занятия проституцией. Срок серьезный дали.
  • Вчера на посольстве Великобритании вывесили радужный флаг. 17 мая по всему миру отмечали Международный день борьбы с гомофобией. Кроме того, главы посольств США, Швеции и Израиля в Беларуси, а также представительств здесь ООН и ВОЗ выступили с видеозаявлением. В МВД Беларуси заявили, что заметили радужный флаг над посольством, но день борьбы с гомофобией не представлял и не представляет значимости для страны. Ведомство использовало лозунг прошлого года: «Мы за подлинное — они не пройдут!» Кстати, прокомментировали в МВД и ситуацию с городовым, когда на несколько часов задерживали россиян. Позиция так же осталась неизменной (к скульптуре, видимо, лучше и вовсе не подходить, еще бы как-то предупредить иностранцев).


  • А мы в Международный день борьбы с гомофобией расспросили гомосексуальную молодежь Беларуси о том, как родители восприняли каминг-аут, опасно ли ходить по улицам за руку с партнером и сталкиваются ли они с дискриминацией в повседневной жизни. Несколько молодых людей пришли в нашу студию и откровенно рассказали о своей жизни. А еще у нас вчера вышла очень сложная история. Гей утверждает, что к нему в квартиру пришли неизвестные милиционеры, очень грубо обошлись с ним, забрали в отделение, где он попытался покончить с собой. Теперь парень находится за пределами страны, а в ситуации пытаются разобраться его адвокаты.
  • Все же маячит надежда на шенгенские визы за 35 евро. Наконец Беларусь и Евросоюз закончили переговоры по соглашениям по реадмиссии и упрощении визового режима. Осталось только подписать. Вопрос только — когда это будет? Кстати, про отношения нашей страны с ЕС. В новом выпуске «Разжевано» наш политический обозреватель объяснил, почему спустя десять лет после запуска Восточного партнерства Минск и Брюссель не могут похвастаться прорывными успехами в отношениях.
  • От «Табакерок» никуда не денемся. Но! В Минске они будут выполнены в другом дизайне. Здесь можно узнать, где будут устанавливать эти ларьки и какие есть ограничения по их размещению.


  • Ведущего программы «Экономика на пальцах» Сергея Чалого оштрафовали на 255 рублей (10 базовых величин) за участие в несанкционированном «Чернобыльском шляхе» 26 апреля. Подробности истории вы найдете здесь.
  • Вы помните скандал вокруг вакцины «Эупента»? Он разгорелся после трагедии в Ганцевичском районе. Родители принесли малыша на плановую вакцинацию. После введения нескольких прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован бригадой скорой помощи. К сожалению, спасти малыша не удалось. Тогда стало известно, южнокорейская вакцина не была занесена в Реестр лекарственных средств Беларуси. Вот теперь зарегистрировали. После проверки в СК пришли к выводу, что в смерти двухмесячного ребенка не виноваты ни вакцины, ни медики.
  • Говорят, огурцы уродили в этом году. Вроде бы хорошо, но вот фермеры не рады, потому что перекупщики сбивают цены: закупают овощ за небольшие деньги, продают с накруткой. Продавцы же говорят, что цену формирует рынок, огурцов в этом году много, вот цены и падают. Кстати, мы и на рынок сходили, узнали для вас цены на огурчики.


Все новости пятницы, 17 мая

Кстати, выпускники, внимание! Последний звонок в Минске пройдет раньше, чем в регионах. Все потому, что 30 мая исполнится 20 лет со дня трагических событий, произошедших в столице в подземном переходе станции метро «Немига».

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Теги: Новости, Минск
 
 
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