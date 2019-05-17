На Брестчине инспектируют предприятия, которые экспортируют продукцию в Западную Европу

Источник материала: Tut.by

В Брестской области гостят аудиторы Генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции. Первыми инспекции подверглись «Савушкин продукт» и «Санта Бремор». Затем гости посетят Березовский сыродельный комбинат, Барановичскую птицефабрику, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Преимущественно проводится контроль производств по переработке молока и рыбы, рассказал начальник отдела ветеринарии комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Громада. В том числе по вредным веществам. С понедельника ожидается визит в Березу, Пинск, на рыбхоз «Селец». Цель — выяснить, способны ли предприятия обеспечить выпуск продукции, которая соответствует требованиям ЕС.

Поводом для визита не стали какие-либо нарушения. Это плановый аудит. Последний раз он проводился в 2014 году. Тогда же были выданы рекомендации и требования, выполнение которых сейчас проверяют. По словам собеседника, инспекторы отмечают высокий уровень производства наших предприятий, но их больше интересует государственный контроль со стороны санитарной и ветеринарной служб, Госстандарта. А также выдача сертификатов и ветеринарно-сопроводительных документов. Ведь в последних отражена вся информация о производителе и продукте, соответствие предъявляемым требованиям.

Запланирована также встреча гостей с руководством комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. Напомним, что в настоящее время в Европейский союз на Брестчине экспортируют продукцию «Савушкин продукт» и его филиалы в Пинске и Столине, «Санта Бремор», Березовский сыродельный комбинат, рыбхоз «Селец».