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Дожди и грозы ожидаются по юго-западу Беларуси 19 мая
18.05.2019 10:48 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переменная облачность и до 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В Беларуси будет преимущественно без осадков, по юго-западу республики пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов.-0-
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переменная облачность и до 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
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