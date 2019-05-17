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Дожди и грозы ожидаются по юго-западу Беларуси 19 мая

18.05.2019 10:48 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переменная облачность и до 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Беларуси будет преимущественно без осадков, по юго-западу республики пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переменная облачность и до 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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