«Природа не парилась, а сделала просто: Ctrl+C и Ctrl+V». Задали неудобные вопросы близнецам

Источник материала: Tut.by

Эти ребята уже привыкли к тому, что на них показывают пальцем на улице, просят сфотографироваться и постоянно сравнивают. Все в жизни они делают вместе: учатся, работают, а некоторые даже ходят в душ. Мы пригласили в студию четыре пары близнецов и узнали у них, какова жизнь, когда твой брат или сестра капля в каплю похож(а) на тебя.