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«Природа не парилась, а сделала просто: Ctrl+C и Ctrl+V». Задали неудобные вопросы близнецам

18.05.2019 11:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эти ребята уже привыкли к тому, что на них показывают пальцем на улице, просят сфотографироваться и постоянно сравнивают. Все в жизни они делают вместе: учатся, работают, а некоторые даже ходят в душ. Мы пригласили в студию четыре пары близнецов и узнали у них, какова жизнь, когда твой брат или сестра капля в каплю похож(а) на тебя.

 
 
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