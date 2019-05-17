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Лоукост из Нидерландов может запустить рейсы в Гродно
18.05.2019 12:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
АПК, голландские лоукосты и туризм обсуждались на встрече руководства Гродненского облисполкома с временным поверенным в делах королевства Нидерландов в Беларуси Паула ван Ооствейна.
По итогам прошлого года объем иностранных инвестиций из Нидерландов в экономику области составил 25,5 миллионов долларов. Товарооборот области с Нидерландами за прошлый год составил 34 миллиона долларов и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 7,4%. Паулу ван Ооствейну подробно рассказали о преимуществах и бизнес-льготах, которые представляются инвесторам в свободной экономической зоне «Гродноинвест». Еще одно прозвучавшее предложение — продажа иностранным инвесторам сельхозпредприятий. Такие хозяйства есть в каждом районе области. Стороны намерены расширять сотрудничество и в сфере туризма.
На сайте облисполкома
Напомним, в начале мая председатель Гродненского облисполкома встретился с послом Венгрии. Обсуждали в том числе и вопрос о
В конце марта в Министерстве транспорта и коммуникаций говорили: в ведомстве заинтересованы, чтобы лоукосты пришли в областные города Беларуси. В ведомстве
Ранее директор департамента по авиации Артем Сикорский
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АПК, голландские лоукосты и туризм обсуждались на встрече руководства Гродненского облисполкома с временным поверенным в делах королевства Нидерландов в...
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