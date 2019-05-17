Лоукост из Нидерландов может запустить рейсы в Гродно

Источник материала: Tut.by

АПК, голландские лоукосты и туризм обсуждались на встрече руководства Гродненского облисполкома с временным поверенным в делах королевства Нидерландов в Беларуси Паула ван Ооствейна.

По итогам прошлого года объем иностранных инвестиций из Нидерландов в экономику области составил 25,5 миллионов долларов. Товарооборот области с Нидерландами за прошлый год составил 34 миллиона долларов и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 7,4%. Паулу ван Ооствейну подробно рассказали о преимуществах и бизнес-льготах, которые представляются инвесторам в свободной экономической зоне «Гродноинвест». Еще одно прозвучавшее предложение — продажа иностранным инвесторам сельхозпредприятий. Такие хозяйства есть в каждом районе области. Стороны намерены расширять сотрудничество и в сфере туризма.

На сайте облисполкома написано , что на встрече поднимался вопрос возможности прихода лоукост-авиакомпаний из Нидерландов в Гродно. Подробности не сообщаются.

Напомним, в начале мая председатель Гродненского облисполкома встретился с послом Венгрии. Обсуждали в том числе и вопрос о возможном открытии регулярных рейсов авиакомпании Wizz Air из Гродно.

В конце марта в Министерстве транспорта и коммуникаций говорили: в ведомстве заинтересованы, чтобы лоукосты пришли в областные города Беларуси. В ведомстве сообщали , что принята концепция развития областных аэропортов, которая подразумевает создание лоукост-базы на территории гродненского аэропорта. Тогда же говорили и про переговоры с посольством Венгрии для привлечения Wizz Air в аэропорт Гродно. Однако про сроки чиновники ответить затруднились.

Ранее директор департамента по авиации Артем Сикорский рассказывал : «Лоукосты действительно говорят, что следят за нашим рынком, что он им интересен. Но дальше этого речь не идет, к сожалению».