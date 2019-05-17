Почему на языке белый налет и жгучие боли в животе? Отвечают гастроэнтерологи

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На вопросы о заболеваниях ЖКТ и методах обследования продолжают отвечать Елена Адаменко, доцент кафедры гастроэнтерологии и нутрициологии БелМАПО, кандидат медицинских наук и Ирина Саванович, главный внештатный детский гастроэнтеролог, доцент 2-й кафедры детских болезней БГМУ, кандидат медицинских наук. Начало онлайн-конференции тут .

Патологический рефлюкс

— Почему на языке постоянно белый налет, после приема пищи металлический привкус во рту, кровоточат десны, чем это вызвано?



Елена Адаменко. Фото: Оксана Журавлева, портал "Здоровые люди"

Елена Адаменко: Указанные симптомы могут быть связаны с патологическим рефлюксом — регулярным забросом в пищевод кислого содержимого желудка, а также с патологиями полости рта и носоглотки. Необходима консультация отоларинголога, стоматолога и гастроэнтеролога.

— Около полугода назад у меня появились жгучие боли в животе слева под ребрами. Колоноскопия показала, что кишечник в норме. Результаты ФГДС: микоз пищевода 1 степени, недостаточность кардии, эритематознаягастропатия. Биопсия без патологий и хеликобактер не обнаружено. УЗИ органов брюшной полости без патологий, только полип в желчном пузыре. Лекарства от жжения не помогают. Сделала рентгеноскопию желудка с барием: грыжи не выявлено, но в заключении написано: гастро-эзофагальный рефлюкс и дуаденогастральный рефлюкс. Если слизистая на ФГДС не воспалена визуально, откуда это жжение? Какие еще можно сделать обследования, чтобы установить причину?

Елена Адаменко: Описанные симптомы могут быть связаны с патологическим рефлюксом или эозинофильным эзофагитом. Также они могут быть спровоцированы стрессовой ситуацией. Необходимо выполнить гастроскопию с биопсией пищевода и рН-метрию (измерение кислотности в пищеводе).

Как отличить кашель при бронхите и ОРВИ от кашля при ГЭРБ (рефлюксная болезнь)? Может ли пациент сделать это без помощи врача? Может ли при ГЭРБ пропасть голос? Могут ли полипы в пищеводе перерасти в рак?

Елена Адаменко: Самостоятельно отличить кашель при бронхите и ОРВИ от кашля при ГЭРБ сложно, здесь необходимы дополнительные исследования и помощь врача. При ГЭРБ голос может пропадать, это так называемое внепищеводное проявление ГЭРБ. Теоретически, полипы могут перерасти в онкопатологию, но редко, все зависит от вида полипа.

Почему в Беларуси очень редко делают ФГДС под медикаментозным сном? Многие страдают от сильного рвотного рефлекса.

Елена Адаменко: Оценивая пользу и вред от анестезии (дезориентация в пространстве, головная боль, небольшое помутнение сознания, аллергическая реакция) большинство врачей склоняются к мысли, что ФГДС лучше выполнять без наркоза. Переносимость анестезии зависит от различных факторов: возраста, наличия зависимостей, хронических заболеваний, поэтому ее используют с осторожностью.

В прошлом году делал колоноскопию, ничего не нашли, правда, биопсию не брали. Сейчас опять тошнота, чувство тяжести, живот побаливает с правой стороны. Глотал зонд, результат: гастрит, дуоденит и рефлюкс. Биохимия, общий анализ — в норме, скрытая кровь — отрицательно, кальпротектин — 78. Врач советует делать снова колоноскопию. Нужно ли ее повторять? Процедура для меня очень болезненная.

Елена Адаменко: Если врач настаивает, значит, на то у него есть объективные причины. В настоящее время проведение колоноскопии возможно и с анестезией, в этом случае она будет безболезненна.

Болезнь Крона, гастропатия, бульбопатия

Мальчику 6 лет, все анализы в норме, но периодически появляется неприятный запах изо рта, похожий на мочу. Также иногда беспокоит живот, при нажимании появляется бульканье, но не болит. Зубы все залечены, с едой тоже запах не связан. Могут ли это быть проблемы с желудком и как проверить ребенка?

Ирина Саванович .Фото: Оксана Журавлева, портал "Здоровые люди"

Ирина Саванович: Если запах изо рта напоминают ацетон, то необходимо проверить уровень сахара в крови и моче, а также ацетона в моче. При нарушениях нужно проконсультироваться с педиатром и эндокринологом.

Результат анализа ASCA Igg сильно превышает норму. Говорит ли это на 100% о наличии болезни Крона? Колоноскопия и другие анализы в норме. Как и где в Беларуси диагностировать тонкий кишечник для исключения болезни Крона?

Ирина Саванович и Елена Адаменко: Превышение данного анализа не всегда говорит о воспалительных заболеваниях кишечника. Для исключения болезни Крона необходим осмотр гастроэнтеролога, с анализом жалоб, истории заболевания, объективным осмотром. Тонкий кишечник может быть осмотрен при помощи энтероскопии, капсульной эндоскопии, энтерографии. Показания к ним определяет врач. Энтероскопия — это метод визуального обследования тонкой кишки при помощи эндоскопа. Энтерография подразумевает использование компьютерной томографии и рентгеноконтрастного вещества. Эндоскопическая капсула — устройство разового применения со встроенной фотокамерой, после заглатывания и выполнения обследования выходит из организма естественным путем. Такие исследования можно пройти в клинических больницах, республиканских научно-практических центрах (РНПЦ), медцентрах.

При эндоскопическом исследовании в заключении: эритематозная антральная гастропатия 2 степени воспаление. Эритематозная бульбопатия 1 степени. Часто болит живот и рвотные позывы. С чего начать лечение и что еще нужно проверить?

Елена Адаменко: В этом случае для диагностики заболевания и принятия решения о лечении необходимо знать результат гистологического исследования слизистой желудка (биопсии). Попробуйте принять антацид, возможно, боли пройдут.