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10 расчетов и 34 единицы техники. В Витебске 3 июля пройдет зрелищный парад
18.05.2019 13:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году в День независимости на площади Победы в Витебске пройдет полномасштабный парад — вместо традиционного прохождения частей и подразделений местного гарнизона,
— Планируется сформировать десять парадных расчетов и 34 единицы техники. Для этого будут задействованы силы 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, 7-й отдельной специальной милицейской бригады МВД. Также впервые по площади промаршируют военнослужащие территориальных войск. Первопроходцем на торжественных мероприятиях такого уровня станет батальон из Бешенковичей, — отметил на заседании в облисполкоме военный комиссар области Руслан Шкодин.
Еще одним знаковым событием станет церемония вручения боевых знамен воинским частям территориальных войск области.
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В этом году на День независимости на площади Победы в Витебске пройдет полномасштабный парад - вместо традиционного прохождения частей и подразделений местного...
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