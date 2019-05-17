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10 расчетов и 34 единицы техники. В Витебске 3 июля пройдет зрелищный парад

18.05.2019 13:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году в День независимости на площади Победы в Витебске пройдет полномасштабный парад — вместо традиционного прохождения частей и подразделений местного гарнизона, сообщают «Витебские вести».

— Планируется сформировать десять парадных расчетов и 34 единицы техники. Для этого будут задействованы силы 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, 7-й отдельной специальной милицейской бригады МВД. Также впервые по площади промаршируют военнослужащие территориальных войск. Первопроходцем на торжественных мероприятиях такого уровня станет батальон из Бешенковичей, — отметил на заседании в облисполкоме военный комиссар области Руслан Шкодин.

Еще одним знаковым событием станет церемония вручения боевых знамен воинским частям территориальных войск области.

 
Теги: Витебск
 
 
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В этом году на День независимости на площади Победы в Витебске пройдет полномасштабный парад - вместо традиционного прохождения частей и подразделений местного...
 
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