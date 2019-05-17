Семья или карьера: что на первом месте?

Источник материала: Полымя

Согласно результатам социологических опросов, семейные ценности у молодёжи в нынешнее время стоят далеко не на первом месте. Их обогнали образование, карьера, взаимоотношения с друзьями, пристрастия.





Причины тому разные. Так, у 77% семей отмечаются регулярные конфликты из-за финансовых, бытовых и хозяйственных проблем, отсутствие взаимопонимания, незрелость, нежелание и нетерпимость к выстраиванию взаимоотношений, вредные привычки. Дети усваивают образ жизни родителей и в будущем создают по их подобию (или вообще не создают) свои семьи. Каждая пятая семья – неполная.

А ведь семья остаётся основой общества, хранителем культурных традиций, общественных ценностей и преемственности поколений. По данным статистического управления, в 2018 году в Гродненской области зарегистрирован 6921 брак, в Кореличском районе — 118. В 2017 году эти цифры соответственно составляли 6469 и 103. Бракоразводные процессы за 2018 год выглядят так: Гродненская область — 3484 и 61— Кореличский район. В 2017 году в Гродненской области состоялось 3224 развода, в Кореличском районе — 51. Средний возраст вступающих в брак по области мужчин — 27 лет, женщин — 25.

Основное предназначение семьи — рождение и полноценное воспитание детей. В 2018 году в Кореличском районе родилось 174 человека, умерло 455. В 2017 году насчитывалось 199 родившихся и 487 умерших. В Гродненской области в 2018 году родилось 10643 человека, умерло 14533 жителя. В 2017 году в Гродненской области родилось 11645 детей, умерло 14498 человек. Как видно, похвастаться нечем. Рождаемость падает, как и ценность семьи.

Светлана САНЦЕВИЧ,

фельдшер-валеолог УЗ «Кореличская ЦРБ»