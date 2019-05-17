Клуб для граждан пожилого возраста «Забота» отметил своё 20-летие

Источник материала: Светлы шлях

16 мая в УТЦСОН «Тёплый дом» состоялось праздничное мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею клуба для граждан пожилого возраста «Забота». Клуб существует на базе Центра с момента его основания.

Клуб был создан для того, чтобы объединить людей для общения, взаимопомощи и саморазвития. Встречи со специалистами из разных сфер, духовные беседы, праздничные мероприятия, экскурсии и культурно-познавательные поездки, благотворительные акции – это неполный перечень видов деятельности клуба. Каждая встреча в клубе – важное событие для каждого его члена. На протяжении многих лет его состав обновлялся, но клуб живет и активно работает.





Тёплые слова поздравления для членов клуба произнёс настоятель храма Преображения Господня (г. Сморгонь) протоиерей Анатолий Резанович. Он пришел на юбилейное мероприятие со сладкими угощениями и подарил икону. Учащиеся Сморгонской гимназии, члены волонтёрского отряда «Милосердие», исполнили для собравшихся вокальные номера.





«Старожилов» клуба пришла поздравить с юбилеем Русакевич Галина Викторовна, которая была директором Центра социального обслуживания в первые годы деятельности клуба, оказывая ему всяческую помощь и поддержку, чем заслужила большое уважение у членов клуба.





Старейший член «Заботы», Бровко Рема Сергеевна, которая была в составе клуба с первых дней его существования, рассказала собравшимся о становлении и развитии деятельности клуба.

Просматривая старые фотографии, члены клуба вспоминали, чем жили много лет назад, обсуждали недавние события их активной клубной жизни, благодарили специалистов Центра за организацию работы их объединения.

В адрес членов клуба прозвучало много поздравлений от директора и специалистов Центра с пожеланием дальнейшей плодотворной деятельности и готовностью всячески поддерживать её.





Хочется отметить, что клуб «Забота» с радостью принимает в свои ряды новых членов и является одним из многих объединений по интересам, существующих в УТЦСОН «Тёплый дом».

Для граждан пенсионного возраста, проживающих в нашем городе, всегда есть возможность организовать свою жизнь согласно своим интересам, сделать её активной и насыщенной.









Заведующая отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста УТЦСОН «Тёплый дом» Оксана КУЗЬМИЧ.