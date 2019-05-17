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Клуб для граждан пожилого возраста «Забота» отметил своё 20-летие

18.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

16 мая в УТЦСОН «Тёплый дом» состоялось праздничное мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею клуба для граждан пожилого возраста «Забота». Клуб существует на базе Центра с момента его основания.

Клуб был создан для того, чтобы объединить людей для общения, взаимопомощи и саморазвития. Встречи со специалистами из разных сфер, духовные  беседы, праздничные мероприятия, экскурсии и культурно-познавательные поездки, благотворительные акции – это неполный перечень видов деятельности клуба.  Каждая встреча в клубе – важное событие для каждого его члена. На протяжении многих лет его состав обновлялся, но клуб живет и активно работает.

Клуб для граждан пожилого возраста «Забота» отметил своё 20-летие

Тёплые слова поздравления для членов клуба произнёс настоятель храма Преображения Господня (г. Сморгонь) протоиерей Анатолий Резанович. Он пришел на юбилейное мероприятие со сладкими угощениями и подарил икону. Учащиеся Сморгонской гимназии, члены волонтёрского отряда «Милосердие», исполнили для собравшихся вокальные номера.

Клуб для граждан пожилого возраста «Забота» отметил своё 20-летие

«Старожилов» клуба пришла поздравить с юбилеем Русакевич Галина Викторовна, которая была директором Центра социального обслуживания в первые годы деятельности клуба, оказывая ему всяческую помощь и поддержку, чем заслужила большое уважение у членов клуба.

Клуб для граждан пожилого возраста «Забота» отметил своё 20-летие

Старейший член «Заботы», Бровко Рема Сергеевна, которая была в составе клуба с первых дней его существования, рассказала собравшимся о становлении и развитии деятельности клуба.

Просматривая старые фотографии, члены клуба вспоминали, чем жили  много лет назад, обсуждали недавние события их активной клубной жизни, благодарили специалистов Центра за организацию работы их объединения.

В адрес членов клуба прозвучало много поздравлений от директора и специалистов Центра с пожеланием дальнейшей плодотворной деятельности и готовностью всячески поддерживать её.

Клуб для граждан пожилого возраста «Забота» отметил своё 20-летие

Хочется отметить, что клуб «Забота» с радостью принимает в свои ряды новых членов и является одним из многих объединений по интересам, существующих в УТЦСОН «Тёплый дом».

Для граждан пенсионного возраста, проживающих в нашем городе, всегда есть возможность организовать свою жизнь согласно своим интересам, сделать её активной и насыщенной.

Клуб для граждан пожилого возраста «Забота» отметил своё 20-летие

Клуб для граждан пожилого возраста «Забота» отметил своё 20-летие

Заведующая отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста УТЦСОН «Тёплый дом» Оксана КУЗЬМИЧ.

 
 
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16 мая в УТЦСОН «Тёплый дом» состоялось праздничное мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею клуба для граждан пожилого возраста «Забота». Клуб существует на базе...
 
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